"V zájmu všech očkovaných obyvatel státu Victoria, kteří udělali správnou věc, nebude moje vláda žádat výjimky pro neočkované hráče. A když nebudeme žádat o výjimku, žádná výjimka nebude udělena, a tím je záležitost v zásadě vyřešena," prohlásil striktně premiér státu Victoria Daniel Andrews, kde se uskuteční úvodní grandslam další sezony mezi 17. až 30. lednem.

Tím by ale mohla výrazně utrpět účast elitních hráčů. Řada z nich totiž nechce uvést, jestli je očkována, mezi nimi i aktuální král světového tenisu Novak Djokovič.

"Cítím, jak jsou všichni v této souvislosti s očkováním striktní a nepřátelští. Ale já nechci být součástí téhle špíny. Jestli se dám nebo nedám očkovat, to je přece moje soukromá věc. A víte co? Ať na tohle téma řeknu cokoliv, stejně se moje odpověď překroutí, jak se to komu hodí," vyjádřil se devítinásobný vítěz australského grandslamu.

Hráčský bojkot?

Australský předseda vladý Scott Morrison se zase snaží protlačit to, že by podobně jako minulý rok startovali tenisté po dvoutýdenní karanténě. K tomuto tématu se už ale vyjádřila řada tenistů, že by dva týdny na hotelovém pokoji nestrávila a radši se též odhlásila.

Podle dostupných dat je aktuálně očkováno přibližně 70% tenistů z první stovky, pro řadu z nich jsou to však citlivá data. I proto se snaží organizace Tennis Australia vyjednat pro neočkované hráče výjimku. Ta bude ale muset být schválena politickými špičkami, které jsou v koronavirových opatřeních velmi striktní.

Bude nakonec hráčská účast na grandslamu kompletní nebo dojde k bojkotu některých hráčů?