Byla to krásně rozepsaná pohádka. Cesta Karolíny Plíškové australským grandslamem ale končí ve čtvrtfinále na raketě polské tenistky a pětačtyřicáté hráčky žebříčku WTA Magdy Linetteové, se kterou Plíšková padla ve dvou setech. Rodačka z Loun tak nezopakuje své úspěšné semifinálové vystoupení z roku 2019.

Přitom začátek zápasu zachytila velice dobře, hned v úvodu získala na svou stranu brejk a vypadalo to, že fanoušci v Rod Laver Areně budou svědky dalšího suverénního vystoupení české tenistky. Jenže tentokrát Plíškové servis vůbec nepomáhal.

Linetteová byla nekompromisní

Hned dvakrát chybovala při hře na svém podání, čehož chytře využila polská tenistka a utekla do rychlého vedení 4:2. Linetteová se přesto ještě dostala do komplikací, když vzápětí musela opět odvracet brejkbol Plíškové. Těžkou situaci ale zvládla, došla si pro první setbol a ten okamžitě proměnila ve vedení 6:3.

Největší slabinou Plíškové bylo až nevídaně velké množství nevynucených chyb, které hovořily jednoznačně v její neprospěch. Stejně tak podání, jedna z hlavních zbraní české tenistky v Melbourne Parku, vůbec nefungovalo podle představ.

Plíšková si o pauze mezi sety odskočila do útrob stadionu, což jí zejména v úvodu druhé sady rozhodně pomohlo. Do dalšího dějství vlétla velice dobře, získala vedení 2:1 a k tomu i několik příležitostí na odskočení do trháku. Jenže Linetteová byla nekompromisní. Na svém servisu nedovolila české tenistce téměř nic, navíc i v mezihře začala získávat stále větší převahu.

Česká tenistka ještě získala vedení 5:4, to však bylo z její strany na letošním Australian Open vše. Poté už převzala veškerou kontrolu nad utkáním Polka, jež za stavu 5:5 využila dvou dvojchyb Plíškové a získala klíčový brejk čtvrtfinále. Vzápětí už na svém servisu nezaváhala a dotáhla souboj do vítězného konce.

„Jsem velice zklamaná. V posledních dvou týdnech jsem předváděla dobré výkony a ani dnes to nebylo tak špatné. Soupeřka zkrátka hrála skvěle od základní čáry a já jsem na kurtu nenašla prostor, kam bych mohla trefovat vítězné údery,“ povzdechla si Plíšková po utkání.

„Turnaj mi ale ukázal i některé pozitivní věci. Těší mě, že jsem se dostala zpátky do téhle fáze, a budu se nadále snažit. Moje cíle jsou momentálně grandslamy. Chci, aby se moje hra někam posunula a abych takové zápasy už neprohrála,“ dodala.

Po vítězství 6:3 a 7:5 nad Plíškovou čeká Magdu Linetteovou první grandslamové semifinále v kariéře, v němž vyzve doposud suverénní Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Další úspěšný zápas si na své konto zapsal první nasazený pár deblového turnaje Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ve čtvrtfinále si české tenistky poradily s americko-nizozemskou dvojicí Krawczyková, Schuursová ve dvou setech 6:2, 6:3 a nadále tak živí naději na obhajobu loňského triumfu.

V duelu o finále se K+S utkají s ukrajinsko-rumunským párem Kosťuková a Ruseová, v němž mohou zároveň pomstít vyřazení krajanek Markéty Vondroušové s Miriam Kolodziejovou.