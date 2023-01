Smutná kletba pokračuje. Kvitová nestačila na Kalininovou a v Melbourne končí

Do pokračování vzájemného souboje šla ve větší pohodě americká soupeřka, přestože nálepka papírového favorita patřila Vondroušové. Úvodní sadu nakonec dotáhla do vítězného konce v poměru 7:5 Riskeová-Amrtitrajová, od druhé sady však už na kurtu dominovala zejména česká lvice.

Vondroušovou čeká silná Džábirová

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova získala prostřední set jednoznačně 6:1, svou soupeřku přehrála téměř ve všech aspektech a do rozhodující sady tak vstupovala s diametrálně odlišnou pozicí než na startu středeční dohrávky. Přesto se musela na celkové vítězství ještě pořádně nadřít.

Hned na startu třetího setu totiž přišla o vlastní podání a Američance tak darovala šanci odskočit na rozdíl dvou gemů. Servis si však Vondroušová vzala v další hře zpátky a přestože ještě jednou zaváhala, utkání nakonec vydřela v závěrečné sadě 6:4. Ve druhém kole si česká tenistka zahraje proti světové dvojce Tunisance Uns Džábirové.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.Zdroj: Profimedia

Postup Krejčíkové i Lehečky, Svrčina končí

Na pozici favoritky nezaváhala ani Barbora Krejčíková, jejíž utkání taktéž zabrzdil neutichající déšť. Špatný start rodačky z brněnských Ivančic, po němž se francouzská tenistka Clara Burelová dostala do rychlého vedení 2:0, se nakonec obešel bez následků, když vzápětí přišel suverénní obrat a dvacátá nasazená hráčka turnaje získala úvodní sadu poměrem 6:4.

Druhé dějství rozhodla hra za stavu 1:1, kdy se Krejčíkové podařilo vyhrát dlouhou přetahovanou při vlastním podání a následně definitivně odskočila soupeřce po úspěšném brejku na 3:1. Česká tenistka už si svůj náskok pohlídala a po vítězství 6:4, 6:1 se mohla radovat z postupu do třetího kola. Tam se utká s přemožitelkou Petry Kvitové, Ukrajinkou Kalininovou.

„V areálu jsem byla dnes už od rána a začátek zápasu se pořád kvůli dešti posouval. Ale i když to bylo náročné, nakonec to určitě stálo za to. Jsem ráda, že jsem se na kurt dostala, a že jsem to i přes tak těžké podmínky dobře zvládla,“ těšilo po utkání Barboru Krejčíkovou.

O své příští soupeřce přitom nechtěla ani slyšet. „Neříkejte mi, s kým hraju. Nechci to vědět. Nikdy se na pavouka nekoukám, jen mi bylo řečeno, že jsem v horní půlce a začínám v pondělí. To bylo vše, co mi trenér řekl. Beru to prostě zápas od zápasu,“ vysvětlila třiadvacátá hráčka žebříčku.

Další nezapomenutelný večer v Melbourne prožil také jednadvacetiletý talent Jiří Lehečka, který si po úvodním skalpu Chorvata Čoriče poradil také s americkým držitelem divoké karty Christopherem Eubanksem, kterého přetlačil po setech 6:4, 6:4, 3:6 a 6:3. Poprvé v kariéře tak postoupil do třetího kola grandslamu.

Nadal dohrával v bolestech. Nebude snadné se vrátit, připustil po vyřazení

V prvních dvou setech byl mladoboleslavský rodák jednoznačně lepším tenistou na kurtu, s příchodem třetí sady ale přišlo výrazné zlepšení šestadvacetiletého Američana. Lehečka se však mohl v klíčových chvílích opřít o skvělý servis, který mu také napomohl v závěru čtvrté sady dotáhnout utkání do vítězného konce. V další fázi turnaje se utká s vítězem utkání Norrie-Lestienne.

Blízko dalšímu úspěchu pro mužský tenis byl i Lehečkův mladší kolega Dalibor Svrčina, jenž ve druhém kole narazil na favorizovaného Japonce Jošihita Nišioku. Na kurtu bojoval téměř dvě hodiny, na tvrdou hru soupeře ale nenašel žádnou adekvátní odpověď a prohrál 3:6, 4:6 a 2:6. Zároveň se však ostravský odchovanec může radovat z životního výsledku hned při své premiéře na grandslamu.

Muchová měla zápas proti jedenácté hráčce světa Collinsové dobře rozehraný. Přestože ztratila v první sadě vedení 5:2, nakonec vyhrála set díky vydařenému tie-breaku.

Loňská finalistka však zápas nevzdala, ve druhém setu dvakrát prolomila servis Muchové a vynutila si rozhodující sadu. V ní Američanka dvakrát servírovala na udržení v zápase, ani jednou ale nepustila Češku k mečbolu. V super tie-breaku se za stavu 7:3 již radovala, než ji rozhodčí upozornili, že musí získat deset bodů. Těch vzápětí dosáhla a narazí v dalším kole na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.