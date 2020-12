"Roger se rozhodl nehrát na Australian Open 2021. V posledních měsících udělal s kolenem a fyzickou kondicí velký pokrok. Nicméně po konzultaci se svým týmem usoudil, že z dlouhodobého hlediska pro něj bude nejlepší vrátit se k soutěžnímu tenisu až po Australian Open," uvedl v tiskovém prohlášení Federerův agent Tony Godsick.

Dvacetinásobný grandslamový šampion Federer se na ATP Tour představil naposledy 30. ledna, kdy v semifinále Australian Open podlehl pozdějšímu vítězi Novaku Djokovičovi ze Srbska. Poté ještě absolvoval charitativní exhibici se Španělem Rafaelem Nadalem v Kapském Městě a následně se podrobil artroskopické operaci pravého kolena, po níž měl být mimo hru minimálně čtyři měsíce. V červnu pak slavný Švýcar oznámil, že má za sebou druhý zákrok a vrátí se až v roce 2021.

Před dvěma týdny Federer ve švýcarské televizi přiznal, že stav jeho kolena stále není stoprocentní. Start v Melbourne ale ještě nevyloučil, i proto, že začátek turnaje byl kvůli koronavirovým omezením z tradiční poloviny ledna posunut až na 8. února, což by mu dalo dodatečné tři týdny na přípravu.

Stále nejoblíbenější

Nakonec se ale jeden z nejlepších tenistů historie poprvé od debutu v hlavní soutěži v roce 2000 Australian Open nezúčastní. "Přejeme mu všechno nejlepší pro comeback a těšíme se, že ho v Melbourne uvidíme v roce 2022," uvedl ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley.

Federer se aktuálně připravuje na návrat na své tradiční zimní základně v Dubaji. Navzdory tomu, že letos odehrál jen šest soutěžních zápasů, jeho popularita neklesá. Nedávno poosmnácté za sebou vyhrál fanouškovskou anketu o nejoblíbenějšího hráče na ATP Tour.

Až do letošních potíží s pravým kolenem přerušily zdravotní problémy Federerovu hvězdnou kariéru na delší dobu pouze jednou. V roce 2016 vynechal kvůli levému koleni druhou polovinu sezony včetně olympijských her v Riu de Janeiro a US Open. Jeho návrat byl tehdy fenomenální: v roce 2017 triumfoval na Australian Open a ve Wimbledonu. Příští rok vítězství v Melbourne obhájil a získal jubilejní 20. grandslamový titul.

Federerův rekord letos v říjnu výhrou na Roland Garros vyrovnal jeho dlouholetý rival Nadal. Další adept na první místo v historických tabulkách Djokovič má po letošním triumfu v Austrálii ve sbírce 17 grandslamových trofejí.