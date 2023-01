Melbourne zná ženské finalistky. O titul si zahrají Rybakinová se Sabalenkovou

Zápas českých tenistek doprovázelo v Melbourne Parku obrovské horko, problémy na dvorci Margaret Court Areny dělalo oběma párům zejména ostré slunce. Duo K+S se ale nenechalo ničím rozhodit a do utkání vlétlo podle představ.

Ve finále proti japonskému páru

Úvod prvního setu nabídl vyrovnanou partii, zásadní moment přinesla až šestá hra na podání soupeřek českého páru. Tam si nasazené jedničky turnaje vybojovaly hned čtyři brejkboly, které nakonec přetavily v důležité vedení 4:2. Poté už si obhájkyně titulu náskok pohlídaly a dotáhly sadu do vítězného konce.

Také ve druhém dějství měly favorizované Češky výraznou převahu. Postupně si vybojovaly komfortní náskok 3:0 a 5:1, na který sice ještě dokázaly soupeřky najít odpověď v podobě zisku brejku, vzápětí už se ale Krejčíková se Siniakovou probojovaly k prvnímu mečbolu v utkání.

Semifinálový duel pak zakončily pohlednou výměnou a po setech 6:2, 6:2 bylo rozhodnuto o postupu do finále. Tam se české tenistky vrací opět po roce, tentokrát budou obhajovat loňské prvenství v Melbourne Parku proti japonskému páru Šúko Aojamová, Ena Šibaharaová, které ve druhém semifinále překvapivě vyřadily Američanky a nasazené dvojky Jessicu Pegulaovou a Cori Gauffovou po setech 6:2, 7:6.

„Jsem moc šťastná, že jsme to dnes zvládly. Byl to těžký zápas, soupeřky postupem do semifinále překvapily a také dnes ukázaly svou kvalitu. Nebylo to lehké, musely jsme předvést dobrý výkon,“ řekla po vítězném semifinále Barbora Krejčíková.

„Samozřejmě to pro nás hodně znamená, je skvělé tady být zase ve finále. Hraju v Melbourne moc ráda, snad ukážeme to nejlepší i v neděli,“ dodala Siniaková.

Duo K+S hodnotí postup do finále Australian Open:

Zdroj: Youtube

České tenistky půjdou do nedělního finále (5:00 SEČ) jako jednoznačné favoritky, na letošním grandslamu v Melbourne navíc dosud ztratily pouhý jeden set. A proti Japonkám budou moct prodloužit úctyhodnou sérii 23 vítězných zápasů v řadě na turnajích velké čtyřky.