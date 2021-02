Jenže okolnosti tentokrát nejsou obvyklé. Ano, u protinožců v Melbourne je začátkem února docela příjemně, během příštího týdne má teplota vystoupat až na 34 stupňů Celsia.

Nejlepší hráči a hráčky za sebou mají několik přípravných turnajů a dychtí konečně do toho prásknout naostro. Jedna z nejprestižnějších scén tenisového světa je nachystaná.

Izolace i lidé v restauracích

Ale… „Čtrnáct dní jsem netrénovala. Všichni se cítíme tak, že jsme prostě rozsekaní,“ shrnula zkušenost některých tenistek elitní deblistka Barbora Krejčíková.

Nad Australian Open se totiž klene přízrak koronaviru. Turnaj je kvůli pandemii přesunutý na únor a všichni účastníci museli po příletu do země do povinné dvoutýdenní karantény.

InfografikaZdroj: DeníkNa druhou stranu platí, že v samotném Melbourne platí o dost uvolněnější pravidla než třeba v Česku. „Je zvláštní procházet se po městě a vidět tolik lidí, otevřené restaurace. Je to rozhodně moc milé,“ líčila Petra Kvitová svou zkušenost po propuštění z karantény.

Ta byla ovšem pro každého jiná: zatímco Kvitová měla díky příletu „čistým“ letadlem volnější karanténu a mohla během ní i trénovat venku, jiní museli do úplné izolace. „Čtrnáct dní jsem byla zavřená v jedné místnosti,“ popsala Krejčíková.

Velký poplach nastal ve středu, když zaměstnanec jednoho z turnajových hotelů měl pozitivní test na koronavirus. Pořadatelé okamžitě přerušili přípravná klání a přes 500 lidí muselo běžet na nové testy.

Právě proto Tiley ubezpečoval, že začátek grandslamu není v ohrožení. „Pravděpodobnost nákazy je nízká,“ uvedl na tiskové konferenci.

Djoker útočí na devátý titul

Fakt je, že Australané udělali vše pro to, aby turnaj co nejvíc připomínal normální poměry. Do ochozů dokonce smějí fanoušci, byť denně se do areálu dostane „jen“ 30 tisíc diváků, tedy sotva polovina obvyklého počtu.

„Je to skvělé, těším se. Hlavně jsem ale vděčná, že vůbec můžeme hrát,“ povídala Kvitová, která předloni došla v Melbourne do finále a i letos patří (spolu s krajankou Karolínou Plíškovou) do širšího okruhu favoritek.

Kdo ale získá ženský titul? Těžko odhadovat, vždyť posledních pět ročníků vyhrálo pět různých tenistek. Loni dost překvapivě triumfovala Sofia Keninová.

Jasnější je situace mezi muži, kde je žhavým favoritem osminásobný šampion Novak Djokovič. Další vele-úspěšný veterán Rafael Nadal má trable se zády. „Ale pokud je zdravý, pořád dokáže předvést svůj nejlepší tenis ve chvílích, kdy je to nejvíc potřeba,“ míní bývalý šampion Mats Wilander.

Začít se má dle plánu. Podaří se turnaj i dohrát?