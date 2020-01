To se týkalo i Petry Kvitové, která se celou kariéru potýká s astmatem. „Dělalo mi to trochu starosti. Každý ví, že mám astma, a proto bych nebyla ráda, kdyby vzduch byl špatný. Jsem šťastná, že zase vidíme čisté nebe. Ale pro všechny případy mám své léky,“ svěřila se česká tenistka, která v Austrálii obhajuje loňskou účast ve finále.

A začala pořádně zostra: v prvním kole doslova rozstřílela krajanku Kateřinu Siniakovou 6:1 a 6:0. Jen málo úvodních duelů nabídlo podobně jednostrannou podívanou. „Určitě to byl jeden z mých nejlepších zápasů v prvním kole grandslamu,“ povídala Kvitová, jež na kurtu strávila necelou hodinu, předvedla dvacet vítězných úderů a nasázela sedm es (za každé z nich přispívá finanční částkou pro pomoc obětem požárů).

Siniaková prohru oplakala

Siniaková svou drtivou porážku oplakala. „Bylo to trapný,“ hořekovala dvaadvacetiletá Češka. „Všechno mi zabíjela z druhého míče, proti tomu se nedá nic dělat.“ Kvitová svou mladší kolegyni a fedcupovou parťačku politovala: „Nebylo to příjemné a bylo mi to líto, ale to je tenis. Snažila jsem se to dohrát. Není snadné hrát s někým, koho dobře znáte.“

Zatímco Kvitová si poradila se soupeřkou i s nástrahami australského podnebí, Barbora Strýcová s Marií Bouzkovou už v singlu vypadly. První jmenovaná prohrála s Rumunkou Soranou Cirsteaovou, druhá nestačila na obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska.

Zadařilo se naopak Barboře Krejčíkové: vyhlášená deblistka postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole vyřadila po třech setech Estonku Kaiu Kanepiovou.