Tradiční nešvar turnajů velké čtyřky se znovu dostal na přetřes po téměř šestihodinovém vítězném maratonu Andyho Murrayho. Pětatřicetiletý Brit prohrával s domácím Thanasim Kokkinakisem 0:2 na sety, ale epickou bitvu dokázal otočit. Druhý nejdelší zápas v historii Australian Open trval pět hodin a 45 minut a skončil až po čtvrté hodině ráno místního času.

Nadal dohrával v bolestech. Nebude snadné se vrátit, připustil po vyřazení

„Je super, že jsem vyhrál, ale taky bych se rád vyspal. Nevím, komu tohle prospěje. Ten konec byl trochu fraška,“ ušklíbl se trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička.

Murray, který v posledních letech prodělal dvě operace kyčle a už ve svém prvním utkání na majoru strávil na kurtu pět hodin, se ale v posteli dlouho neválel. Už necelých osm hodin po konci bitvy se objevil zpátky v Melbourne Parku.

Podobnu zkušenost má i Markéta Vondroušová. Když se česká tenistka radovala z vítězství nad světovou dvojkou Uns Džábirovou, na hodinách bylo už po jedné ranní.

„Naprosto šílené. Nemyslím si, že je zdravé hrát tenis do jedné ráno. Poslední dny byly zničující, ale přežila jsem to,“ líčila zničená Vondroušová. Vyčerpaná byla i její africká soupeřka, která cestou do šaten zkolabovala. „Končit v půl druhé ráno je šílenost,“ napsal na Twitter trenér Češky Jiří Fencl.

Vondroušová už v prvním kole čekala na zápas skoro do půlnoci. Kvůli dešti se mač dohrával druhý den, to se končilo v půl desáté večer.

Jen jeden večerní zápas

Organizátoři turnaje to teď schytávají ze všech stran. Do kritiky se pustil i bouřlivák John McEnroe. „Je šílené a absurdní, že zápasy na takové úrovni se hrají v tuhle dobu,“ žasla někdejší světová jednička a nyní expert Eurosportu.

A nebyl sám. „Nemůžeme nechat tenisty hrát až do pozdních nočních hodin. Je to odpad pro všechny zúčastněné – hráče, fanoušky i personál na turnaji,“ vzkázal Jamie Murray, tenista a bratr Andyho. „Je na čase, aby se noční program na grandslamech smrsknul pouze na jeden zápas. To je nejlepší varianta pro všechny hráče dvouhry.“

Generální ředitel Tennis Australia Craig Tiley musel po výtkách našponovaný harmonogram obhajovat. „Většinou ženský zápas trvá asi hodinu a půl, a zápas mužů něco málo přes dvě a půl hodiny. Předpokládáte, že od 19:00 do 12:00 v tomto pětihodinovém okně dostanete dva zápasy. Podle toho pracujete s rozvrhem,“ odvětil stěžovatelům Tiley v australské televizi Channel Nine.

Krejčíková pomstila Kvitovou a je v osmifinále. Lehečka slaví životní úspěch

Na rozmělnění nočního programu nechtěl slyšet. Na Australian Open se řídí podobným schématem jako na všech grandslamech. „Pokud večer odehrajete jen jeden zápas a dojde ke zranění, nemáte fanouškům ani televizním společnostem co nabídnout. Existuje tolik proměnných a vždy se dostanete do situace, kdy se to nečekaně protáhne. V tuto chvíli ale není potřeba měnit program,“ zůstal neoblomný šéf australského grandslamu.