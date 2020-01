Z posledních 64 turnajů velké čtyřky si jich rozebrali 55. Šestnáct let, během kterých dovolili svým soupeřům pouhých devět titulů, přičemž tři z nich ještě získal Andy Murray, který doplňoval obávaný kvartet fantastických tenistů.

Za poslední tři roky pak ani jednou nezaznělo při vyhlašování grandslamového vítěze jiné jméno než Nadal, Djokovič nebo Federer.

Opět ve čtvrtfinále

Přestože je po třicítce několikrát odepisovali, oni jsou stále o krok napřed oproti soupeřům, z nichž někteří ještě tahali kačera, když Federer vyhrával první turnaje.

„Je bombastické, co předvádí. Všichni tři jsou pro sebe strašně důležití, takový motivační faktor. Chtějí se navzájem překonávat a tenis strašně zlepšují. Je neskutečné, že jsou stále top tři na světě a nikdo na ně nemá,“ uvedl nedávno pro Deník bývalý český hráč Jiří Novák.

Ani mladická energie zatím na velikány neplatí a všichni tři tak mohli oslavit postup do čtvrtfinále. Federer jich má na kontě 58, Djokovič 46 a Nadal 41.

„Co na to říct. Jsem prostě šťastný, že jsem vyhrál další zápas na turnaji a mám možnost pokračovat,“ pravil lakonicky Španěl po dalším postupu mezi nejlepší osmičku.

Na výhru se nadřel ze tří hrajících legend nejvíc. S Nickem Kyrgiosem bojoval nejen proti houževnatému soupeři, ale i proti publiku v Rod Laver Areně, které stálo spíše za domácím borcem.

Náladový Australan tentokrát předvedl jeden ze svých lepších výkonů.

Na Nadala má dlouho spadeno a každý jejich zápas je velmi emotivní. Vadí mu například dlouhé prostoje mezi výměnami kvůli Španělovým rituálům, které dokonce parodoval ve druhém kole proti Francouzi Simonovi, když ho rozhodčí upozornil na protahování času.

„Když ukazuje vášeň pro hru, je jedním z těch, kdo dělá tour zajímavější. Když ale dělá ty svoje další věci, samozřejmě se mi to nelíbí,“ uvedl Nadal před vzájemným duelem, který nakonec urval 3:1 na sety.

Letošní vyzyvatelé

A pro svého soka měl po jednom z nejlepších dosavadních duelů letošního turnaje jen slova chvály. Kyrgios ho trápil 3 hodiny a 42 minut.

„Je to jeden z největších talentů tenisu a když hraje tímto způsobem, je přínosem pro náš sport. Bylo by skvělé, kdyby takto pokračoval,“ prohlásil třiatřicetiletý matador.

Jednoho nepříjemného soka tak dokázal odklidit z cesty. Kdo ještě zbývá? Nadala čeká i ve čtvrtfinále velice nepříjemný soupeř. Narazí na světovou pětku Dominica Thiema.

„Dobře se známe. Je to velký bojovník, hraje výborně. Budu se ale stále snažit předvádět to nejlepší a uvidíme, co z toho bude,“ podotkl Nadal.

Federer se již v noci utkal s největším překvapením mužské části Američanem s příhodným jménem Tennys Sandgren. Djokoviče pak dnes dopoledne (českého času) čeká Milos Raonič. Kanadský bombarďák prožívá zajímavé obrození, se Srbem však ani jednou z devíti pokusů neuspěl. V poslední čtvrtfinálové dvojici pak číhají Stan Wawrinka a Alexander Zverev.

Ohrozí někdo tenisové velikány nebo „velká trojka“ udrží svou nadvládu?

Konečné rozuzlení této hádanky přijde nejpozději v neděli.