České tenistce se podařilo hned v první hře ukrást soupeřce servis a od té doby převzala na kurtu veškerou kontrolu nad utkáním. Rodačka z Loun skvěle podávala a Číňanku jednoznačně přehrávala ve všech aspektech. Úvodní sadu získala za pouhých 21 minut bez ztráty jediného gemu.

Mírné komplikace nastaly až ve druhém setu. Čínská tenistka se zlepšila na servisu i příjmu, začala hrát mnohem aktivněji a odměnou jí byl úvodní brejk na 4:2. To však bylo od Čang Šuaj v osmifinálové bitvě všechno. Plíšková totiž okamžitě přispěchala s velice suverénní odpovědí.

Nejprve snížila na rozdíl jediné hry, vzápětí stav vyrovnala a po malé chvíli už se radovala z vedení 5:4. A to všechno po sérii tří čistých gemů v řadě. Zaskočená soupeřka už nedokázala najít žádnou cestu k vyrovnání, Plíšková dohrála souboj na svém podání a za necelou hodinu mohla slavit jednoznačné vítězství 6:0 a 6:4.

„Dnes jsem začala velice dobře a agresivně, zejména v prvním setu se mi velmi dařilo. Ve druhém už se soupeřka zlepšila a hrála mnohem chytřeji. Jsem ale ráda, že se mi podařilo utkání ukončit už ve dvou setech,“ prozradila Plíšková po vítězném osmifinále.

„Loni jsem tu chyběla kvůli zranění, bylo pro mě těžké přijít o oblíbenou zemi a turnaj. O to více mě letošní úspěchy těší, už jsem se probojovala do druhého týdne grandslamu a třeba ještě není konec,“ pousmála se třicetiletá tenistka.

Karolína Plíšková po postupu do čtvrtfinále:

Nyní čeká na Karolínu Plíškovou čtvrtfinálová bitva, ve které se utká s rozjetou Polkou Magdou Linetteovou, přemožitelkou světové čtyřky Caroline Garciové.

Fruhvirtová končí po úžasné jízdě

Důležité utkání dnes čekalo také mladou naději českého tenisu Lindu Fruhvirtovou, jež se v Margaret Court Areně utkala s dobře hrající Chorvatkou Donnou Vekičovou. Čtyřiašedesátou hráčkou žebříčku WTA, která však v letošní sezoně ještě ani jednou neprohrála.

O náročné šichtě se česká teenagerka přesvědčila hned v prvním setu, v němž se chorvatská tenistka rychle ujala psychické výhody a po aktivnější hře jej také dotáhla do vítězného konce. Fruhvirtová se ale nevzdala a do druhé sady vlétla ve velkém stylu. Prostřední dějství suverénně ovládla a poslala tak osmifinále do rozhodující sady.

Po delší pauze obou tenistek se v Melbourne Parku rozehrála bitva o všechno. Česká naděje ovšem hned v úvodu přišla o své podání, pustila Vekičovou do trháku a když v závěru znovu ztratila servis, už bylo na obrat pozdě. Z vítězství 6:2, 1:6, 6:3 se tak radovala chorvatská tenistka.

Fruhvirtová při premiérové účasti na prvním grandslamu sezony dokázala projít až do osmifinále, čímž nejen stanovila své dosavadní maximum, ale zároveň se postarala o další úctyhodný zápis českého tenisu v Melbourne Parku.

Linda Fruhvirtová po vyřazení:

„Prožila jsem tu skvělý turnaj, i dneska jsem byla velice blízko úspěchu. Mrzí mě to, ale myslím si, že tu budu mít v následujících letech ještě hodně šancí,“ prozradila sedmnáctiletá Fruhvirtová.

Do akce jdou dnes také české deblové páry. Osmifinálové bitvy rozehrají favoritky turnaje Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, kromě nich se v Melbourne Parku představí také dvojice Markéta Vondroušová, Miriam Kolodziejová.