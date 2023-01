Tenisová fantazie. Vondroušová vyřadila na Australian Open světovou dvojku

Pomsta za porážku krajanky začala podle představ, hned z kraje prvního setu se Krejčíkové podařilo sebrat soupeřce podání a získaný brejk poté potvrdila i suverénní hrou při svém servisu. Česká tenistka byla na kurtu jednoznačně lepší hráčkou a po stále častějších chybách soupeřky utekla už do vedení 5:0.

Cítila jsem se skvěle, těšilo Krejčíkovou

Vzápětí si třiadvacátá hráčka světového žebříčku dokonce vybojovala tři setboly, které však Kalininová ještě dokázala odvrátit. Sázka na riziko vyšla Ukrajince skvěle, Krejčíková začala chybovat a rázem byl stav úvodní sady 2:5 z pohledu soupeřky české tenistky. Na druhý pokus už ale rodačka z Ivanovic nezaváhala a po 40 minutách získala první set na svou stranu.

Úvod druhé sady přinesl vyrovnanou partii, velký zlom nastal až v páté hře, kdy podávající Kalininová nevyužila vedení 40:0, pustila Krejčíkovou do hry a té se po sérii pěti vyhraných míčů v řadě podařilo získat veledůležitý brejk. Komfortní náskok už si česká tenistka zodpovědně pohlídala a po vítězství 6:2, 6:3 proklouzla do osmifinále grandslamu.

„Na kurtu jsem se cítila skvěle, hrát v takové aréně pro mě opět byla velká příležitost. Užila jsem si to od prvního do posledního míče, což se podepsalo i na mém výkonu,“ líčila po utkání spokojená Krejčíková.

„Každým zápasem se tady posouvám, dnes to bylo zase o něco lepší. Doufám, že na to dokážu navázat i v dalším utkání,“ dodala. V nedělním osmifinále Australian Open se česká tenistka utká s turnajovou trojkou Jessicou Pegulaovou ze Spojených států.

Lehečka slaví po skalpu favorita

Na skvělé výkony z úvodu turnaje chtěl ve třetím kole navázat také mladoboleslavský mladík Jiří Lehečka, kterému se po skalpu Čoriče a Eubankse postavil do cesty britský tenista Cameron Norrie, dvanáctý hráč žebříčku ATP. Tito dva se proti sobě naposledy utkali před týdnem v Aucklandu, tehdy se z vítězství radoval Brit.

Lehečka hned od začátku utkání naznačil, že Norrieho nečeká v Melbourne Parku žádná procházka růžovým sadem. Úvodní sadu dotáhl s favorizovaným Britem až do tiebreaku, kde se dokonce dostal ke třem setbolům, nicméně štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu světové dvanáctky.

Porážka, která hřeje na srdci. Jak talent Lehečka vrátil mužskému tenisu hrdost

Druhé dějství naopak ovládl Lehečka, kterému se za stavu 1:0 podařilo Norriemu sebrat podání a zodpovědným výkonem na servisu dotáhl set až do vítězného konce. Velice podobná situace pak nastala i ve třetí sadě, kde ovšem chyboval zejména český tenista a vedení v utkání si vzal zpět na svou stranu sedmadvacetiletý Brit.

Ve čtvrté sadě už musel Lehečka začít více riskovat a obětavá hra se českému mladíkovi náramně vyplatila. Hned třikrát si vybojoval brejk při podání soupeře, set ovládl suverénně 6:1 a psychická pohoda se tak zase vrátila na jeho raketu.

Zaskočený Norrie si navíc hned v úvodu pátého setu přivodil zranění kolene, ztratil vlastní servis a český tenista udělal klíčový krok k vytouženému postupu. Mírné klopýtnutí přišlo pouze za stavu 4:1, kdy Lehečka zaváhal na podání, nicméně žádné další drama už nepřipustil a po setech 6:7, 6:3, 3:6, 6:1 a 6:4 se mohl radovat z životního vítězství na grandslamu.

„Hrál jsem s ním nedávno a nevyšlo to, dnes už konečně ano. Z toho minulého zápasu jsem si vzal zejména to, že se nesmím nikdy vzdávat, a dnes se to povedlo,“ radoval se jednadvacetiletý talent po utkání.

V osmifinále čeká na Jiřího Lehečku šestý nasazený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, se kterým se český tenista utká úplně poprvé v kariéře. Duel o postup do čtvrtfinále je na programu v neděli po půnoci středoevropského času.

Ve čtyhře se dařilo sedmnáctileté Lindě Fruhvirtové, která po boku zahraniční parťačky vybojovala vítězství v prvním kole. Do akce naskočil vítězně také ryze český pár Markéta Vondroušová, Miriam Kolodziejová. Naopak Marie Bouzková s kolumbijskou spoluhráčkou na turnaji končí.