Vedra zdržují program v Melbourne. Druhé kolo si však stihly zajistit dvě Češky

Z českých tenistů se do akce dostala pouze Petra Kvitová, jež se v oblíbené John Cain Areně utkala o postup do třetího kola s ukrajinskou soupeřkou Anhelinou Kalininovou. A chtěla tak konečně prolomit brány třetího kola Australian Open, které si naposledy zahrála v roce 2020.

Hned od samého začátku bylo jasné, že Kvitovou čeká velice těžký zápas. Kalininová vstoupila do úvodní sady se zodpovědnou hrou od zadní čáry, často dostávala Češku do dlouhých výměn a trpělivě vyčkávala na její chybu. Rodačka z Bílovce měla při podání soupeřky dva brejkboly, které však nedokázala zužitkovat a přišel první zkrat v utkání.

Za stavu 4:4 si Kvitová prohrála vlastní servis a pustila tak Kalininovou do trháku. Z nekomfortní situace nakonec zvládla ještě vybruslit vlastním brejkem, nicméně vzápětí opět nezvládla uhájit své podání a skvěle hrající Ukrajinka uzavřela první sadu esem na konečných 7:5.

Hrála chytře a bez chyb

Kalininová hrála na českou tenistku velice chytře, střídala dlouhé a krátké míče, což Kvitové dělalo výrazné problémy. Druhý set v podstatě zrcadlil dění v tom prvním, obě soupeřky si držely vlastní podání a fanouškům na tribunách předváděly vyrovnanou partii s několika pohlednými výměnami.

Klíčový zlom nastal až za stavu 4:4, kdy Kvitová při hře na servisu neuhrála jediný bod a nekompromisní Kalininová utekla do rozhodujícího vedení. Ukrajinská tenistka už si svůj náskok bezpečně pohlídala a dovedla utkání do vítězného konce. Kvitová tak stejně jako před dvěma lety končí v Melbourně už ve druhém kole.

„Myslím si, že Anhelina dnes neudělala téměř žádnou chybu. Bránila velice dobře, měla skvělý pohyb, téměř všechno mi vrátila. Bylo opravdu těžké najít něco, čím bych její hru narušila,“ přiznala po utkání zklamaná Kvitová. „Rozhodně si zasloužila vyhrát,“ dodala s uznáním.

Česká tenistka měla za sebou velice dobrou přípravu, o to víc musela brzká porážka s ukrajinskou soupeřkou mrzet. „Je to škoda, začátek roku mi zatím přinesl dobré výsledky, na což budu chtít v dalších týdnech navázat a snažit se opět předvádět to nejlepší, co umím,“ zakončila své povídání na tiskové konferenci.

Kromě Kvitové jde ve středu do akce několik dalších českých zástupců. Po ustoupení deště nastoupí na kurt Barbora Krejčíková s Karolínou Muchovou, které ještě doplní Markéta Vondroušová v dohrávce úterního rozehraného duelu. V mužském pavouku pak čeká druhé kolo na mladíky Jiřího Lehečku s Daliborem Svrčinou.