1) Novak Djokovič

Srbský tenista Novak Djokovič při tréninku na na kurtu Roda Lavera v Melbourne Parku.Zdroj: ČTK/AP/Mark Baker

Do Austrálie přijel, aby si vzal zpátky vše, co mu patří. Loni mu start na úvodním grandslamu sezony přetrhl jeho odmítavý postoj k vakcinaci, kvůli kterému čelil několika dalším zákazům také ve zbytku tenisového kalendáře. Srbský šampion však i přesto dokázal vyhrát Wimbledon či závěrečný Turnaj mistrů. A psychickou pohodu rozhodně neztratil ani s příchodem nového roku, ba naopak nyní míří do Melbourne s úchvatnou sérií 34 vítězných zápasů v řadě na tomto kontinentu. Jestli by někdo z favoritů zasloužil na papíře tučné písmo, tak rozhodně rodák z Bělehradu.