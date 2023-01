Jediný prohraný servis, přesto Nosková na titul proti favoritce nedosáhla

Dohromady čtrnáct českých tenistů bude bojovat od pondělí na Australian Open. Turnaj vyvrcholí finálovými duely 28. a 29. ledna.

Slabší forma Plíškové

Překvapivě největším českým favoritem je podle sázkových kursů Karolína Plíšková (33:1). Rodačka z Loun přitom nezažívá ideální období. Na kurtech v Adelaide dvakrát neprošla přes nástrahy prvního kola, v nejnovějším vydání ženského žebříčku WTA figuruje bývalá světová jednička až na 31. místě.

Třicetiletá Plíšková změří síly v prvním kole s Wang Si-jü z Číny, Petra Kvitová vyzve Belgičanku Alison van Uytvanckovou – ve třetím kole může rodačka z Bílovce narazit na Barboru Krejčíkovou.

Návrat Djokoviče, Nadal s otazníkem

Tématem číslo jedna na letošním Australian Open bude dozajisté návrat srbského fenoména Novaka Djokoviče, který byl v loňském roce z Austrálie vyhoštěn kvůli tomu, že přiletěl bez povinné vakcinace proti covidu. Šéf australského svazu Craig Tiley na začátku týdne potvrdil, že na turnaji nebudou pořadatelé vyžadovat po hráčích negativní testy na koronavirus.

Teoreticky tak mohou k zápasům nastoupit i tenisté, kteří budou covidem nakaženi „Loni jsem byl zatažený do celosvětové mediální smrště s čímkoliv, co se týkalo covidu nebo vakcíny. Stal jsem se světovým padouchem, což pro mě jako sportovce bylo těžké. Nakonec se to uklidnilo, ale stopy to zanechalo. Nevěděl jsem, zda to ovlivní mou hru. Nebylo snadné se psychicky sebrat a restartovat,“ řekl Djokovič, který bude útočit na 22. grandslamový titul, kterým by vyrovnal obhájce titulu Rafaela Nadala.

Nadal se vrátil na kurty po delším zranění, na United Cupu ale dvakrát prohrál. „Je pravda, že jsem posledních pár měsíců nebyl moc schopný hrát a první dva duely v Sydney jsem prohrál. S přípravou ale nejsem nespokojený. Potřebuji jen něco vyhrát. Hodně teď trénuji a myslím, že jsem v dobré formě,“ hodnotí před startem úvodního grandslamu dnes už legendární španělský tenista.