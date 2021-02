Ačkoliv výskyt nákazy covid-19 je tam oproti ostatním zemím světa mnohonásobně nižší, pro sportovce to znamenalo dva týdny izolace na hotelových pokojích. Někteří se s tím popasovali úspěšně, jiní již opouští dějiště turnaje se smíšenými pocity. I přes to všechno je tenisové Australian Open největší sportovní událostí pandemie.

Do areálu v Melbourne smí denně až 30 tisíce diváků, od čtvrtfinále se pak kapacita mírně sníží na počet 25 000. Loňské grandslamové turnaje byly naopak pandemií poznamenány značně: Wimbledon byl zcela zrušen, US Open se hrálo bez diváků a Roland Garros se přesunulo z jara na podzim a počet diváků se výrazně snížil.

Také v Austrálii bylo předmětem debaty zrušení či případné odložení, avšak organizátoři se na poslední chvíli rozhodli turnaj PŘECE JEN uskutečnit. Důvodem je mimo jiné i koronavirová situace ve státě Viktoria, kde epidemie prakticky neexistuje.

Čtrnáct dní domácí přípravy na hotelu, lehký trénink na kurtě a nástup na ostrý zápas. Tento scénář byl napsán všem tenistům, kteří se chystali do akce na úvodním grandslamu roku 2021. Čas trávený s rodinou, týmem a přáteli rázem vystřídala samota a izolace od společenského prostředí.

Chybí společnost

A jestli někomu společnost chybí, tak je to právě francouzský tenista Gael Monfils. Ten ve své premiéře v Melbourne vybouchl po pětisetové bitvě s finským mladíkem Ruusuvuorim a první překvapení bylo na světě. Slzy, frustrace a beznaděj. Takového Monfilse, kdysi šestého hráče světa, nikdo z tenisového okruhu nezná. Sedmá porážka v řadě, téměř roční čekání na výhru.

„Rád bych vám řekl, že už tahle noční můra skončila, ale je tu zase,“ rozplakal se francouzský showman po krachu s finským soupeřem.

Loňská pauza kvůli pandemii ho vyřadila z rytmu možná víc než kohokoliv jiného. „Snažím se být trpělivý, ale chybí mi tempo, správný rytmus. Cítím se mizerně, protože bez sebevědomí si nemůžete na kurtu dovolit, co chcete,“ hodnotil zdrceně Gael Monfils.

Přítel ukrajinské tenistky Eliny Svitolinové navíc uznal, že v jeho současné situaci mu přínás čtrnáctidenní karanténa plná samoty sebrala veškerou motivaci. Na závěr se také obul do médií, které viní z jejich neustálého vyvíjení tlaku na jeho osobu.

Francouz však není zdaleka jediným případem, kterého epidemická situace dostala do úzkých. Běloruska Viktoria Azarenková nečekaně vypadla v prvním kole s Američankou Jessicou Pegulovou, které nestačila ve dvou setech. Právě v tom druhém se nechala třináctá hráčka světového žebříčku opakovaně ošetřovat a dokonce byla nucena použít inhalátor.

„Samozřejmě na otázku, zda byla moje příprava dostatečná, odpovím ne. Myslím si však, že největším dopadem pro mě osobně bylo, že jsem v průběhu karantény neměla dostatečný příjem čerstvého vzduchu. To si opravdu vyžádalo velkou daň.“

Trénink v hotelovém pokoji

Azarenková popisovala, jak probíhal její čtrnáctidenní trénink v hotelovém pokoji. „Pracovala jsem s míčky, matracemi nebo polštáři, abych si svůj pokoj přeměnila na provizorní tělocvičnu. Neměla jsem v hlavě plán, jak se připravit po dvou týdnech karantény na důležitý zápas. V hlavě jsem to nezvládla a na kurtě se to ukázalo.“

Ani bývalá šampionka Australian Open Angelique Kerberová neprošla úvodním kolem a po zápase kriticky zhodnotila nepříznivé podmínky turnaje. „Nevím, možná kdybych věděla dříve, co mě po příjezdu do Melbourne čeká, tak si své rozhodnutí sem jet dvakrát rozmyslím.“

Němka nestačila na jinou Američanku Bernardu Peraovou, v prvním setu navíc neuhrála jediný gem! „Z mé hry úplně vypadl rytmus, který jsem měla před dvěma týdny. Opravdu jsem se snažila zůstat pozitivní, ale již od začátku jsem cítila, že je něco špatně.“

Pro české zástupce začalo Australian Open slibně, dále jdou obě favoritky Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou, později doplněné o Barboru Krejčíkovou, Karolínu Muchovou a Markétu Vondroušovou. V mužské kategorii postoupil Jiří Veselý a překvapivě i mladý Tomáš Macháč.

Připomínka US Open: Vyřazení kvůli koronaviru



Vzpomínáte? Nepříjemného verdiktu se na loňském grandslamu v New Yorku dočkal nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová – Tímea Babosová. První zmiňované tenistce bylo řečeno, že musí do karantény, jelikož byla v úzkém kontaktu s francouzským hráčem Benoitem Pairem, který měl pozitivní test na koronavirus.



Francouzsko-maďarský pár prošel hladce prvním kolem, avšak pak - před dalším utkáním - byl z turnaje vyřazen. „Je to strašně nespravedlivé, nevidím jediný důvod, proč tomu tak mělo být,“ zdrceně komentovala Mladenovicová.



„Je to absolutně nepochopitelné,“ dodala její parťačka. Zpřísněný režim, který panoval v průběhu grandslamu, označila francouzská tenistka (mj. přítelkyně rakouského tenisty Dominica Thiema, pozn. aut.) za noční můru. Šestinásobná grandslamová vítězka v ženské a smíšené čtyřhře si stěžovala, že je s ní zacházeno jako s vězněm a zločincem.

