První zmiňovaná finalistka se však k postupu přes Viktorii Azarenkovou musela pořádně nadřít. Zejména první set nabídl fanouškům v Rod Laver Areně vyrovnanou partii, v níž se obě soupeřky pravidelně přetahovaly o vedení v utkání. Nejprve se do výhody dostala běloruská tenistka, která ale vzápětí dvakrát přišla o své podání a nabídla Rybakinové dokonce první setbol.

Kazašce ovšem nepomáhal jinak dominantní první servis, čehož poté chytře využila Azarenková, která přes druhé podání soupeřky získala několik důležitých bodů. Hra proto nakonec dospěla až do závěrečného tiebreaku, v němž se však vrátila do své herní pohody Rybakinová a svůj druhý setbol už přetavila ve vedení 1:0 na sety.

Ve druhé sadě postupně docházela Azarenkové síla z úvodu utkání, začala kupit velké množství chyb a naopak přesná hra Rybakinové znamenala mnohem jednoznačnější průběh semifinále. Běloruska si udržela pouhé dva servisy, díky čemuž se také Kazaška dostala už do vedení 5:2 a slibně rozjetý zápas dotáhla do vítězného konce.

Rybakinová se po téměř hodině a tři čtvrtě mohla radovat z vysněného postupu do finále, když Bělorusku Azarenkovou přehrála po setech 7:6 a 6:3. Po loňském prvenství na Wimbledonu tak bude moct přidat do své sbírky další grandslamovou trofej.

Druhé semifinále obstarala přemožitelka Karolíny Plíškové Magda Linetteová z Polska, proti které se postavila rozjetá běloruská mašina Aryna Sabalenková. Hned první hra utkání nabídla velké překvapení, když odvážná Polka zaskočila svou soupeřku na servisu a získala úvodní brejk. Běloruska se naopak na kurtu chvíli hledala a na svou šanci si musela počkat.

Nicméně poté se Sabalenkové podařilo dostat do hry a skóre se rázem vyrovnalo. Linetteová dlouho bojovala, odvracela tvrdé údery Bělorusky a první set dotáhla až do tiebreaku. Tam ovšem ztratila hned šest výměn v řadě a darovala trumfy do rukou soupeřky. Sabalenková si svůj náskok pohlídala a získala úvodní sadu poměrem 7:6.

Přesvědčivý výkon ze závěru úvodního setu navíc dodal běloruské tenistce obrovskou jistotu a klid na raketě, což bylo vidět v průběhu celého druhého dějství. Linetteová se jen těžko dostávala do hry, dopouštěla se několika nevynucených chyb a Sabalenkovou pustila do trháku.

Za stavu 1:5 ještě dokázala při vlastním podání odvrátit tři mečboly soupeřky, nicméně Běloruska už o chvíli později nezaváhala a bez větších potíží doservírovala utkání do konce. Sabalenková se tak po vítězství 7:6 a 6:2 může těšit z první účasti v grandslamovém finále.

Závěrečný boj o titul v ženském turnaji je na programu v sobotu od 9:30 středoevropského času.