Talentu z Pyrenejského ostrova bylo pouhých 16 let, když debutoval na okruhu ATP. Do pavouka turnaje v Riu se dostal na divokou kartu a hned při své premiéře na Tour porazil krajana Alberta Ramose Vinolase.

A další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Loni Alcaraz získal v Umagu svou první trofej na turnaji ATP. Na konci roku pak dokonce ovládl prestižní Turnaj mistrů hráčů do 21 let. Letos přidal další turnajový vavřín v Rio do Janeiru.

Ten dosud největší úspěch zaznamenal o uplynulém víkendu. Alcaraz poprvé v kariéře vyhrál turnaj Masters. Šlo o výjimečný okamžik. Mladý Španěl se stal vůbec nejmladším vítězem turnaje v Miami v jeho třiasedmdesátileté historii. Alcaraz trumfnul o měsíc Novaka Djokoviče, kterému se to povedlo „až“ v devatenácti.

Alcaraz už překonal některé rekordy Djokoviče i Rafaela Nadala, tedy současné a bývalé světové jedničky. Dravý Španěl tak má všechny předpoklady, aby se jednou taky dostal na trůn.

„Carlos je dobrý kluk. Ve spoustě věcí v něm vidím sebe, když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct let,“ nechal se slyšet antukový specialista a španělský oblíbenec Rafa.

„Je opravdu, opravdu dobrý. Myslím, že má velkou šanci stát se světovou jedničkou,“ svěřil se Brit Andy Murray. I on, stejně jako Alcaraz, se dostal v jednom roce do semifinále Indian Wells i Miami jako teenager. No a následně se stal světovým hráčem číslo jedna.

To se na populárním Sunshine Double podařilo ještě i Djokovičovi, Nadalovi nebo Andremu Agassimu. Všechny tyhle legendy to dotáhly až na absolutní vrchol.

A kurážný mladíček Alcaraz se jim chce vyrovnat. Klíčem k tomu je grandslamový titul. Na ten cílí už letos.

History at the Hard Rock ?@MiamiOpen's new home enjoying the best of both generations!@rogerfederer @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/Elo0pJLX0L — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2022

„Možná nevyhraju hned Roland Garros, ale cítím se připravený, abych letos nějaký grandslam vyhrál. Nebojím se to říct. Mám sebedůvěru, úroveň hry i fyzické a psychické schopnosti k vítězství,“ vyhlásil odvážně.

„Nikdy nevíte, kdy to může přijít, stejně jako pozice světové jedničky. Doufám ale, že se mi to povede co nejdřív,“ dodal Alcaraz.