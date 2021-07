„Když se na něj podívám do boxu, cítím z něj klid a jistotu,“ říká o svém trenérovi Plíšková. Vyzdvihuje jeho pozitivní přístup. „Díky tomu jsem teď taková.“ Ano, ledová královna roztála. Na kurtu teď dokonce vyloudí i úsměv.

„Takový prostě jsem. Užívám si všechno, co dělám. I bublinu. Jsem rád, že jsem ve Wimbledonu, i kdyby to mělo být na den dva. A věřím, že se to na ni postupně přenáší, užívá si naši práci a tréninky," přikyvuje hlavou Bajin.

O Plíškové zjistil, že se chová rozdílně při zápasech a mimo kurt. „Zcela, což dělá moji práci, řekněme, zábavnější. Při hře vypadá ledově, ale v soukromí se neustále směje, vtipkuje a je moc příjemná.“

Bajin je unikátní v tom, že se společně s hráčkami trápí v posilovně. „Možná pomáhá, že s někým společně trpí,“ směje se. Během Wimbledonu zavedl i rutinu během hodinové cesty z hotelu do areálu. „Odložme mobily a jen si pustíme muziku. Děláme to oba, i když bych se radši koukal na videa zápasů.“

Šestatřicetiletý Bajin vede Plíškovou od konce listopadu. Hned vyhlásil útok na grandslamový vavřín. Prvních šest měsíců sezony to však vypadalo, že změna ve hře a myšlení rodačky z Loun nepřichází. „Sebevědomí se musíte naučit a jsem rád, že postupně přicházelo. Budovali jsme ho postupně v tréninku, aby mohlo vyplavat v utkání. Pomalu se to začalo měnit a jsem opravdu nadšený, že tyhle dva týdny to Karolína ukazuje. Teď je jiná hráčka.“

Během spolupráce s vytáhlou ranařkou poznal českou náturu. „Česká mentalita dokáže být tvrdohlavá, ale někdy je lepší projít dveřmi a nechodit skrz zeď.“

Sehrané dvojici to evidentně klape. Aby však Plíšková dosáhla na vytoužený titul, zbývá ještě udělat poslední – ten nejtěžší krok. V sobotním finále Wimbledonu musí zdolat světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. „Nejdůležitější je věřit vlastním zbraním, jít si pro výhru,“ má jasno Bajin.