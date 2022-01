"Jsem neobyčejně šťastná, že jsem vyhrála. Těžko hledám slova," řekla Krejčíková na kurtu Roda Lavera. "Cítila jsem se výborně. Už jsem tady hrála a poprvé to je vždycky těší. Vika byla favoritkou, snažila jsem se hrát nejlepší tenis, což se mi povedlo. A jsem ve čtvrtfinále."

Těžká bitva. Tenistka Vondroušová v Melbourne padla s ranařkou Sabalenkovou

Krejčíková zvládla duel s dvojnásobnou vítězkou Australian Open Azarenkovou bravurně. Nasázela 23 vítězných míčů a udělala jen dvanáct chyb. Působila klidně a hrála chytře i agresivně. Od stavu 3:2 v prvním setu získala pět her v řadě. Běloruska si nechala po prvním gamu druhého setu opakovaně ošetřovat krk, srovnala z 0:2 na 2:2. ale zbytek zápas znovu patřil české tenistce.

V pondělí čeká Krejčíkovou v páru s Kateřinou Siniakovou utkání o postup do čtvrtfinále čtyřhry. "To je zápas, na který se teď soustředím a chci ho zahrát dobře," pronesla Krejčíková.

Snad si to fanoušci užijí, věří Krejčíková

Ve dvouhře se v úterý střetne s Keysovou, která vyřadila v osmifinále Španělku Paulu Badosaovou, přemožitelku Krejčíkové z finále v Sydney. Krejčíková se s finalistkou US Open 2017 Keysovou dosud na okruhu nestřetla. "Věřím, že zase budeme hrát na velkém kurtu a doufám, že to bude zábava pro fanoušky. Těším se na to, proto tady jsem," řekla šestadvacetiletá Krejčíková.

Ve čtvrtfinále dvouhry na grandslamu si Krejčíková poprvé zahrála loni cestou za titulem na antukovém Roland Garros a mezi osmičkou skončila v New Yorku na US Open.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):



Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Krejčíková (4-ČR) - Azarenková (24-Běl.) 6:2, 6:2