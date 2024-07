Dramatické finále, které sledovaly celebrity včetně amerického herce Toma Cruise, se lámalo v sedmé sadě třetího setu. Krejčíková prolomila podání Paoliniové a ujala se vedení 4:3. Brejk pak potvrdila čistou hrou. Italka sice kontrovala vyhraným gemem, ale následně Krejčíková odvrátila brejkboly a zápas doservírovala. Za vítězství získá prémii 2,7 milionu liber (přes 81 milionů korun).

„Nemám slov, je to prostě neskutečné. Je strašně složité vysvětlit, co teď zrovna cítím. Je to nejlepší den mojí kariéry a možná i celého mého života,“ zářila Krejčíková. „Bylo to těžké, náročné finále, moc mě to bavilo. Jsem šťastná, že tady můžu stát a vychutnávat si tenhle okamžik.“

Napodobila zesnulou Novotnou

Krejčíková je podobně nečekanou šampionkou, jako byla loni nenasazená Vondroušová. „Myslím si, že nikdo tomu nemůže uvěřit, že jsem vyhrála. Ani já sama. Na začátku sezony jsem nebyla v dobré formě a teď tady stojím s touhle trofejí pro vítězku Wimbledonu. Ani nemám ponětí, jak se to stalo,“ smála se.

Wimbledonský titul získaly z českých tenistek také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (2011 a 2014) a bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná (1998), která před lety podlehla rakovině. „Ten den, kdy jsem zaklepala na její dveře, mi změnil život. Po juniorech jsem nevěděla, co mám dělat, jestli pokračovat v profesionální kariéře, nebo jít studovat. Jana byla ta, která mi řekla, že mám potenciál a že bych se měla stát profesionálkou. Než zemřela, řekla mi, že můžu vyhrát grandslam. To se mi povedlo už v Paříži. Nikdy jsem ani nesnila o tom, že vyhraju stejnou trofej, jako ona,“ líčila dojatá Krejčíková.

„Nejspíš jí připadá, že vítězství na French Open je už tak dávno a tohle je to, co potřebovala, aby zase nastartovala svou kariéru. Mám pocit, že toho má ještě hodně před sebou,“ okomentovala pro BBC triumf Krejčíkové trojnásobná grandslamová šampionka Ashleigh Bartyová. „Jste součástí nejlepšího klubu na světě. Byl to pro mě splněný sen. Měla jsem pocit, že moje cesta je kompletní. Myslím, že pro Barboru je to další pírko do klobouku.“