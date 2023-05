Prokletí na French Open je u konce. Karolína Muchová je první českou tenistkou, která se proklestila do třetího kola French Open. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce porazila Argentinku Nadiu Podoroskou 6:3, 0:6 a 6:3. S turnajem se naopak loučí finalistka z roku 2019 Markéta Vondroušová, která skončila na raketě nasazené devítky – Darje Kasatkinové podlehla 3:6 a 4:6.

České tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková | Foto: ČTK/ZUMA/Rob Prange

Nejvýše nasazený pár podlehl norsko-japonské dvojicí Ulrikke Eikeriová, Eri Hozumiová 6:3, 2:6, 2:6 a přišel o šanci získat ve francouzské metropoli třetí společný titul.

Šestadvacetiletá Muchová navázala na výhru nad světovou osmičkou Řekyní Marií Sakkariovou. Proti 103. hráčce světa zahrála 33 vítězných míčů, Podoroská jich měla o 20 méně. Česká teniska se v Paříži dostala do 3. kola potřetí za sebou, což je zároveň jejím maximem. Její další soupeřkou bude Rumunka a turnajová sedmadvacítka Irina-Camelia Beguová. Muchová s ní dvakrát prohrála, naposledy letos v Madridu.

„Je příjemné být ve třetím kole, ale na grandslam určitě nejedu s tím, že chci uhrát třetí kolo a že s tím budu spokojená. Chtělo by se určitě kouknout dál než do třetího kola,“ řekla novinářům Muchová.

Soumrak tenisových třicátnic? Jak se české stálice snaží zastavit čas

Olomoucká rodačka vstoupila do utkání ztraceným servisem, vzápětí ale získala čtyři gamy v řadě a získala první set za 42 minut. Druhá sada Muchové nevyšla, udělala 16 nevynucených chyb a poprvé na grandslamech dostala "kanára". Rozhodnutí přišlo v závěru třetího setu, kdy Muchová prolomila od stavu 3:3 dvakrát soupeřce servis a využila druhý mečbol.

„Ve třetím setu jsem musela trochu přidat a povedlo se mi vrátit k tomu, co jsem hrála v prvním setu. Byla jsem agresivnější a víc si chodila do lajn. Poté, co se mi podařilo ji brejknout, zlomilo se to. Možná i v ní. Když jsem to potvrdila servisovým gamem, už jsem to dohrála,“ doplnila Muchová.

Vondroušová doplatila na chyby

Třiadvacetiletá Vondroušová nenavázala na úvodní triumf nad Američankou Alycii Parksovou. V duelu s loňskou semifinalistkou Roland Garros udělala 35 nevynucených chyb a ztratila jej za hodinu 44 minut. Vloni ve Francii kvůli zraněnému zápěstí nestartovala.

„Možná kdybych hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Nejsem ale nasazená, takže musím čekat i takovýto los. Jsem ráda, že jsem uhrála kolo a i tento zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si dobré věci. Darja je na antuce jedna z nejlepších a není náhoda, že tu loni hrála semifinále,“ uvedla Vondroušová.

Rodačka ze Sokolova prohrála s Kasatkinovou třetí z pěti vzájemných zápasů. V úvodu prvního setu získala sice brejk, jenže ho nepotvrdila a v osmé hře ztratila servis ještě jednou. Ve druhém setu Vondroušová srovnala z 0:2, Kasatkinová se ale například na 2:3 blýskla tweenerem, tedy úderem mezi nohama. „Bylo vidět celý zápas, že si dost věří. A tohle tomu nasadilo korunu. Pak mi ještě zabila další míč a šlo se. Myslím, že to bude úder dnešního dne,“ podotkla Vondroušová.

Pařížské prokletí pokračuje. Brenda vzdorovala, postup však slaví pouze Nosková

Za stavu 4:3 Češka nevyužila dva brejkboly a Kasatkinová získala zbývající tři ve svůj prospěch. Vondroušová využila jen dva z 12 brejkbolů.

Krejčíkové se Siniakovou skončila na grandslamech šňůra 24 vítězných duelů a Češky přišly o šanci získat na těchto turnajích osmou deblovou trofej. Sedmadvacetileté tenistky nenavázaly na triumf z lednového Australian Open. Dopustily se 44 nevynucených chyb, soupeřky jich měly 19. V Paříži Krejčíková se Siniakovou získaly trofej v letech 2018 a 2021. Před rokem nestartovaly kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus.

Olympijským vítězkám z Tokia se nepodařilo ve francouzské metropoli zapomenout na neúspěchy z dvouher. Krejčíková vypadla v úterním 1. kole s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, Siniaková, vracející se po zranění zápěstí, nestačila na Američanku Payton Stearnsovou.

České tenistky vstoupily do utkání lépe a díky dvěma brejkům získaly první set za 34 minut. Ve druhé sadě ale nabraly ztrátu 0:3 a soupeřky srovnaly. Siniaková si v závěru nechala ošetřit pravou nohu. Ve třetím setu přišly Češky dvakrát o servis a nevybojovaly ani jeden brejk. V závěru odvrátily dva mečboly, ale při třetím Siniaková poslala míč do autu.