Účast na Billie Jean King Cupu, v němž české tenistky dokráčely do semifinále, odřekla na poslední chvíli. „Chtěla jsem hrozně hrát, reprezentuji ráda. Doktoři mi ale řekli, že zápěstí nemám dál pokoušet, ať se zase na delší dobu nezraním. Po tom, co mě trápil loket, se už bojím, dávám na sebe větší pozor, jsem opatrnější. Nechci zase vypadnout na čtyři pět měsíců. Účast jsem odřekla na poslední chvíli, protože jsem se výsledky magnetické rezonance dozvěděla až po příletu do Londýna. Hned jsem se spojila s doktory," popsala Krejčíková.

Kritiku za pozdní odhlášení nezaznamenala. „Žádnou jsem nečetla. Když jsem své rozhodnutí nenastoupit oznamovala kapitánovi Petru Pálovi a panu profesorovi Kolářovi, chápali mě. Říkali mi, že jim je moje absence sice líto, ale respektují ji. Popřála jsem jim, ať se týmu daří, že se mu určitě povede dobře i beze mě a ať na mě nezanevřou," pravila vítězka loňského French Open v singlu i deblu.

V letošním roce ji zbrzdilo zranění lokte, kvůli němuž od konce února do půli června neodehrála jediný zápas. V singlovém žebříčku WTA záhy klesla z druhé pozice. Zatímco ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou ovládly tři ze čtyř grandslamů, ve dvouhře se Krejčíková dlouho hledala.

Formu našla na podzim, kdy ovládla halové turnaje v Tallinu a v Ostravě. „Celý rok v globálu hodnotím pozitivně. Vstup do sezony jsem měla dobrý, potom jsem se zranila a i když se mi nedařilo vrátit zpátky do formy v singlu, debl mě držel, díky němu jsem získala herní praxi. Na konci sezony jsem se chytla ve dvouhře," uvedla Krejčíková.

Posezonní volno využila k dovolené v Karibiku, kde si plnila i mediální povinnosti. V České republice dlouho nepobyde. O víkendu odlétá do Spojených arabských emirátů, kde zahájí kondiční přípravu. „Pořád nevím, jestli stihnu start sezony. Uvidíme, jak půjde příprava, ale předběžně jsme plánovali začít turnajem v Adelaide," směřuje Krejčíková návrat k australskému turnaji. První podnik startuje v Adelaide přesně za měsíc 2. ledna, druhý o týden později.

Aktuální česká dvojka v žebíčku za Petrou Kvitovou hodlá v následující sezoně omezit počet turnajů. „Loni jsem odehrála sto dvacet zápasů, v prosinci onemocněla a tělo letos v únoru řeklo dost. V nové sezoně tomu přizpůsobíme počet turnajů, půjde hlavně o to dostat se co nejdál," pravila světová trojka ve čtyřhře.

Brněnská rodačka tak vynechá letošní ročník české extraligy, Vánoce ale stráví doma v Ivančicích. „Budu s rodinou, ideální Vánoce jsou pro mě takové klasické se stromkem, pohádkami, cukrovím a tradicemi. Mám ráda rybí polévku a kapra s bramborovým salátem," dodala Krejčíková.

Sezona Barbory Krejčíkové

Dvouhra:

Pozice v žebříčku WTA: 21.

Zápasová bilance: 25:15.

Prize money: $2,136,942.

Vyhrané turnaje: Tallin, Ostrava.

Čtyřhra:

Pozice v žebříčku WTA: 3.

Zápasová bilance: 29:7.

Prize money: $2,136,942.

Vyhrané turnaje: Australian Open, Wimbledon, US Open.