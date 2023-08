Ne, tohle opravdu není léto dle představ sedmadvacetileté rodačky z Ivančic u Brna. Tenisová popelka, jak se Barboře Krejčíkové přezdívalo při zlatém tažení pařížským grandslamem v roce 2021, prožívá před začátkem US Open další strastiplné období. Po zpackaném vystoupení v Cincinnati neuspěla někdejší světová dvojka ani na dalším přípravném turnaji v Clevelandu, kde pro změnu nestačila na dánskou kvalifikantku Claru Tausonovou. A herní krize české lvice bohužel bobtná…

Barbora Krejčíková zažila namáhavou letošní sezonu, na tři měsíce ji vyřadilo ze hry zranění lokte. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Před týdnem v Cincinnati padla vítězka šesti titulů na okruhu WTA s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska, nyní pro změnu nezvládla úvodní kolo turnaje v Clevelandu. Špatně hrající Krejčíkovou tentokrát zastavila 90. hráčka žebříčku Clara Tausonová, jež do hlavní soutěže prošla až jako „lucky loser“ z kvalifikace.

Druhá nasazená hráčka podniku padla s dvacetiletou Dánkou za hodinu a půl po setech 4:6, 1:6 a prohloubila tak svou herní krizi před blížícím se US Open. Na vítězné utkání čeká Krejčíková již od začátku července a na okruhu aktuálně zapsala již třetí porážku v řadě. Do New Yorku navíc aktuální česká čtyřka odcestuje s přetrvávajícími bolestmi kotníku.

Sezona jako na horské dráze

Letošní sezonu přitom neodstartovala vůbec zle. Hned v únoru si vystřílela titul na prestižním dubajském betonu, kde smetla z kurtu rovnou čtyři zástupkyně elitní desítky světového žebříčku. Zdálo se, že i pátý rok spolupráce s trenérem Alešem Kartusem přinese do tábora jihomoravské rodačky slaďoučké ovoce.

Nestalo se. První krize na raketě Barbory Krejčíkové dorazila s přechodem na antuku, na níž sedmadvacetiletá lvice zaznamenala se vším všudy čtyři vítězné zápasy. Trápení posléze vyvrcholilo na grandslamu v Paříži, kde ani druhý rok po výjimečném triumfu nedokázala projít branami úvodního kola. „Neměla jsem se tu od čeho odrazit,“ přiznala Češka po vyřazení.

Barbora Krejčíková v slzách po vypadnutí v prvním kole Roland Garros.Zdroj: Profimedia

Travnatou část sezony ovšem překvapivě odšpuntovala velice slibně, když na wimbledonské generálce v anglickém Birminghamu postupně dotančila až do finále. Ani těsná porážka s neoblíbenou Lotyškou Ostapenkovou jí však nesebrala upřímnou radost ze znovuobjevené herní pohody. Navzdory zdravotním komplikacím i téměř vyčpělé energii v trenérském boxu.

Nicméně neuběhly ani dva týdny a všechno už bylo zase jinak. Tentokrát se Krejčíkové postavilo do cesty nepříjemné zranění kotníku, kvůli němuž musela odstoupit z další přípravy v Eastbourne a následně i rozehraného druhého kola na travnatém grandslamu v All England Clubu. A stejně tak ze čtyřhry po boku parťačky Kateřiny Siniakové, s níž na Britských ostrovech obhajovala loňské prvenství.

Nový kouč? Herní pohoda ovšem v nedohlednu

A onen začarovaný kruh se opět roztočil. To už však bez přítomnosti kouče Kartuse, který v důsledku tápajících výkonů svěřenkyně vyfasoval nemilosrdného padáka. „Bára mi už před Wimbledonem zavolala a informovala mě, že naše spolupráce skončila. Vysvětlení pro veřejnost ale nechám na ní,“ prozradil tehdy brněnský trenér.

Krejčíková zkrátka vycítila potřebu změny a rozhodla se tak nastoupit do zcela nového vlaku. Podle nejnovějších informací Deníku se nyní připravuje po boku pětadvacetiletého odchovance brněnského tenisu Pavla Motla, který by se měl také stát nadcházejícím mentorem české tenistky.

Vleklé zranění ji bohužel nepustilo ani na oblíbený turnaj v Praze, po němž se ale v domácích podmínkách přeci jenom dokázala dát alespoň částečně dohromady. Svými posledními vystoupeními za mořem však příliš pozitivních signálů rozhodně nevyslala.

A zakletá herní pohoda na raketě bývalé světové dvojky se zdá býti opět v nedohlednu. Nezbývá než doufat, že nová jiskra přeskočí v malebném areálu Flushing Meadows. Sezonu (snad) ještě není třeba definitivně zahazovat.