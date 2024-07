close info Zdroj: ČTK zoom_in Barbora Krejčíková na antukovém turnaji v pražské Stromovce v roce 2020.

Vzpruha v covidu

V roce 2020 začala sužovat svět pandemie koronaviru, kvůli níž se na čtvrt roku zastavil i tenisový kolotoč. Krejčíkové ale covidová pandemie paradoxně pomohla. Ještě před jejím vypuknutím si připsala na Australian Open premiérovou výhru v hlavní soutěži grandslamu, když v prvním kole Australian Open zdolala Estonku Kanepiovou. Milník byl pokořen, i když následně padla ve druhém kole.

Po vypuknutí první vlny koronaviru na jaře 2020, kdy se nejen sportovní svět zastavil, dojela domů do milovaných Ivančic, kde trávila čas i oblíbeným vyšíváním a venčením psa. Místo ježdění po turnajích a vydělávání peněz tak musela sáhnout i do úspor. O to víc ale trénovala se svým koučem Alešem Kartusem ve Šlapanicích, navíc si střihla několik exhibičních turnajů, kde si zahrála i proti elitním českým tenistkám Petře Kvitové nebo Karolíně Muchové. A po čtyřměsíční pauze vlétla na okruh WTA jako vyměněná.

Premiérově dokráčela do osmifinále Roland Garros, které se konalo netradičně v podzimním termínu, a dostala se taky do semifinále halového turnaje v Linci. Sezonu zakončovala na 65. místě a před novým ročníkem měla jistotu, že už se nemusí na grandslamy probojovávat přes kvalifikaci.