Její vyhlídky nebyly bůhvíjaké. Do San Diega vyrážela Barbora Krejčíková se spoustou otazníků v hlavě. Po sérii čtyř porážek měla pošramocené sebevědomí. Domů se však vrací jako šampionka. Česká tenistka našla na pláži kalifornského pobřeží a za zvuku příboje klid, pohodu – a hlavně ztracenou formu.

Barbora Krejčíková | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Úspěšný týden navíc korunovala triumfem ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou, stejně jako přede dvěma lety na grandslamovém Roland Garros. Tak moc se jí v San Diegu líbilo, že ani nechtěla odjíždět. Možná i to byl důvod, že se tak snažila.

„Dostala jsem divokou kartu, jinak bych tu nebyla. To bylo od organizátorů opravdu milé. Měli jsme pěkný hotel na ostrově, pláž, všude voda. Je to tady moc pěkné. Když jsem sem přiletěla, okamžitě mi to dodalo příjemný vibe,“ svěřila pro WTA Insider.

Krejčíková po třísetovém finálovém vítězství nad domácí Sofií Keninovou získala sedmou trofej ve dvouhře. Na okruhu slavila titul po necelých sedmi měsících. V únoru ovládla prestižní mítink v Dubaji. Jenže pak následovalo půlroční utrpení.

Sedmadvacetiletá rodačka z Ivančic u Brna se v červenci zranila. Kvůli problémům s kotníkem dokonce musela odstoupit z travnatého grandslamu Wimbledonu. Do toho vyhodila kouče Aleše Kartuse. Ani pak se změna k lepšímu nedostavila. Až v malebném kalifornském prostředí se jí vrátila herní pohoda ze začátku roku.

„Návrat trval déle, než se očekávalo,“ přiznala Krejčíková. „Chvíli trvá, než se vám vrátí sebevědomí, když jsou všichni v dobrém rytmu, hrají a vyhrávají.“

Barbora Krejčíková s trofejí z turnaje v San Diegu.Zdroj: ČTK / AP Photo / Gregory Bull

První výhra změnila myšlení

Posun k lepšímu začala Krejčíková pozorovat už na americkém betonu v New Yorku. „Myslím, že už na US Open to začalo klapat. Singly byly velmi vyrovnané, ve čtyřhře jsme měly těžký los, bylo to složité. Ale byla jsem tam, trénovala jsem a už bylo vidět nějaké zlepšení,“ prozradila.

Všechno se zlomilo až první výhrou v San Diegu. „Konečně jsem vyhrála, to bylo důležité. Změnilo mi to myšlení. Pak už to bylo jiné. Cítila jsem, že musím pokračovat a snažit se bojovat. Vyhrála jsme další zápas, pak další a teď mám titul.“

Vítězné finále Barbory Krejčíkové v San Diegu:

Zdroj: Youtube

Krejčíkovou motivovaly i kamarádky. Markéta Vondroušová senzačně ovládla Wimbledon, Karolína Muchová zase byla ve finále Roland Garros. „Bláznivý, co? Prostě mě to motivuje, protože jsou skvělé. Bojují, byly hodně zraněné. Takže je to speciální.“

I Krejčíková se po zdravotních lapáliích dočkala velkého vítězství. Titul v San Diegu ji vrátil zpátky do top 10 světového žebříčku.

„Po zranění a mnoha těžkých chvílích je tenhle titul určitě výjimečný. Po tom, co jsem posledních pár týdnů nevyhrála, jsem hrála dobře a bojovala. Je to velký titul,“ ulevilo se Krejčíkové. „Teď je nejdůležitější zůstat zdravá. Když vydržím zdravá, můžu hrát dobrý tenis.“