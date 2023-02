Byla to pastva pro tenisové oči. Krejčíková si na Blízký východ přivezla vskutku mimořádnou formu, svým klidem a herní převahou nade všemi soupeřkami dala fanouškům opět připomenout zlatou jízdu pařížským Roland Garros z roku 2021. Popelčin životní grandslam.

Krejčíková byla v Dubaji k nezastavení. Smetla světovou jedničku a slaví titul

A stejně jako tehdy byla i nyní v Dubaji zase k nezastavení. Cestu za blyštivou trofejí jí měly překazit hned čtyři hráčky z první desítky žebříčku WTA, na rozjetou Krejčíkovou si však nepřišly. Osmička Darja Kasatkinová, světová dvojka Aryna Sabalenková, trojka Jessica Pegulaová a na závěr třešnička na dortu v podobě „královny“ Igy Šwiatekové.

Vítězství, které zůstane v hlavě

Česká tenistka se tímto výkonem připojila k elitní společnosti se Steffi Grafovou, Serenou Williamsovou, její starší sestrou Venus a Arynou Sabalenkovou. Jediné tenistky v historii, které v rámci jednoho turnaje dokázaly porazit všechny tři nejlepší hráčky žebříčku.

„Je to obrovské privilegium. Vnímám to jako velký úspěch a myslím si, že mi to dodá hodně sebevědomí, že můžu hrát i s těmi nejlepšími,“ řekla k této výjimečné statistice aktuálně již 16. hráčka na světě.

Krejčíková o zranění i nervech: Raketu jsem už dlouho nezničila. Za nic nemůže

Zároveň si Krejčíková připsala na své konto první titul kariéry na okruhu WTA v kategorii 1000, nejvíce oceňovaných mítinků hned za prestižními grandslamy. Po osmifinálové účasti v singlu a vítězství ve čtyřhře na nedávném Australian Open jen další důkaz toho, že tato sezona může sedmadvacetiletou tenistku opět naladit na vlnu radosti.

„Určitě budu mít toto vítězství v hlavě po celou sezonu. Pokusím se ještě zlepšit, pokusím se dostávat do finále a do těchto velkých zápasů, které miluji ze všeho nejvíc,“ prozradila tenisová popelka z Ivančic u Brna.

Deblové úspěchy a příchod lepších zítřků

Za uplynulých dvanáct měsíců urazila skutečně obrovský kus mnohdy až trnité cesty. Vloni touto dobou jí do smíchu rozhodně nebylo, vinou zraněného lokte vypadla ze hry na téměř tři měsíce. I proto pak dopadl návrat do akce v pařížském areálu Rolanda Garrose, kam přicestovala jako obhájkyně titulu a čerstvá světová dvojka, obrovským fiaskem.

V těžké pozici se nacházela také ve zbytku sezony. Kamkoliv se podívala, musela okamžitě obhajovat nasbírané body. Obrovský tlak a očekávání tenisové veřejnosti však Krejčíkové do karet příliš nezahrály. „Po té snové loňské sezoně bylo těžké všechno obhájit,“ přiznala česká tenistka v prosincovém rozhovoru pro Radiožurnál.

Sestřih nejlepších okamžiků finále v Dubaji:

Zdroj: Youtube

Naopak ve čtyřhře se svou celoživotní parťačkou Kateřinou Siniakovou to byl úplně jiný šálek kafe. Tři grandslamové tituly, naprostá dominance a další ocenění „Tenisový pár roku“ z dílny WTA. Deblové úspěchy nadále udržovaly Krejčíkovou v naději na příchod příznivějších zítřků.

Krejčíková se Siniakovou po sedmém grandslamovém titulu zářily: Úžasné dva týdny

A ty se přeci jenom dostavily ke konci turnajového kalendáře. Krejčíková nejprve ovládla premiérový ročník podniku v estonském Tallinu, na který poté plynule navázala úžasným vystoupením před domácím publikem v Ostravě. Finálové vítězství nad Polkou Šwiatekovou bylo možná úplně nejlepším utkáním české tenistky v uplynulé sezoně.

Barbora Krejčíková zažila namáhavou letošní sezonu, na tři měsíce ji vyřadilo ze hry zranění lokte.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Je pravdou, že konec sezony se mi vydařil, chytla jsem se i v singlu, což pro mě bylo velice důležité. I přes všechny ty trable, které jsem měla, tu sezonu hodnotím pozitivně,“ ohlédla se držitelka šesti titulů na okruhu WTA za loňským ročníkem.

Do toho dalšího navíc naskočila velice slušně a zejména relativně ve zdraví. To pokud vydrží, může česká tenistka opět pomýšlet na svá oblíbená finále. A to nejen po boku deblové parťačky.