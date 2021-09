„Nejdůležitější bude, jak se Bára vyrovná s tím náročným programem, který v létě absolvovala. Snaží se hodně utíkat do klidu, což je podle mě správně. V New Yorku je v areálu spousta lidí a velký chaos,“ uvedl bývalý šestadvacátý hráč žebříčku ATP a čtvrtfinalista US Open 1999 Ctislav Doseděl, jenž je aktuálně trenérem TC Brno.

Právě v New Yorku dosáhl Doseděl na svůj nejlepší výsledek kariéry na grandslamech, ačkoliv jeho oblíbeným povrchem byla antuka. Postoupit mezi osmičku nejlepších na US Open se od té doby povedlo z českých tenistů jenom Tomáši Berdychovi, který se v roce 2012 dostal dokonce do semifinále.

„Bylo to paradoxní, vůbec jsem ten turnaj neměl rád, protože mi tam neseděl ruch, který k US Open patří. V tom jsem byl podobný jak Bára. Ten rok se ale všechno sešlo. Byl jsem už starší a dokázal se s věcmi líp srovnat,“ vzpomenul na dvaadvacet let starou jízdu Doseděl.

Krejčíkové v New Yorku věří. „Kdybych si měl tipnout, tak podle mě postoupí do semifinále,“ uvedl jedenapadesátiletý kouč.

Podle něj Krejčíková při raketovém vzestupu těží především ze své tenisové inteligence. „Hraje velice chytře, má víc variant hry, což platí na většinu soupeřek s jedním stylem. Bára je navíc schopná toho, co je úplně běžné v mužském tenisu. Ubránit spoustu balonů a pak zaútočit. Už loni jsem si všímal, že naráz hraje jinak než před covidem. Ale že vyletí tak rychle, to jsem nečekal,“ řekl Doseděl.

Kluci se poměřují ve skupině

Krejčíková se v New Yorku pokusí ovládnout také deblový turnaj, v ženské čtyřhře bude se svou tradiční parťačkou Kateřinou Siniakovou útočit na třetí velkou trofej v sezoně po společné výhře na French Open a olympijském turnaji.

Čeká ji opět namáhavý program. Letos už odehrála v součtu s dvouhrou, čtyřhrou a mixem sto zápasů. „Nemyslím si, že by měla vynechávat debl, aby získala víc sil na dvouhru. Čtyřhra je pro ni dobrá, působí na mě spíš jako herní typ. Že radši hraje zápas, než aby nabírala kondici,“ přesvědčoval někdejší vítěz třech turnajů na okruhu ATP Doseděl.

O tom si současní čeští tenisté mohou v posledních měsících nechat jen zdát. Po Berdychově konci kariéry je mužský tenis ve výrazném útlumu a ještě víc tak vyniká aktuální rozdíl mezi úspěchy Krejčíkové a dalších českých hráček, a jejich mužskými kolegy.

V New Yorku startoval jediný – Jiří Veselý, který vypadl v prvním kole, v ženském pavouku figurovalo devět hráček. „Je neuvěřitelné, co se daří ženám. Těžko říct, proč je to takový rozdíl. Holky ze své povahy trénují individuálněji, kdežto kluci se musí poměřovat ve skupině, a takové není jednoduché vytvořit,“ dodal Doseděl.