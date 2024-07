/FOTO/ Wimbledonská královna je zpátky doma. Tenistka Barbora Krejčíková po návratu do Česka zapózovala s ikonickou trofejí a následně si šla vyfasovat olympijskou kolekci oblečení. V Paříži bude po boku Kateřiny Siniakové obhajovat zlato ve čtyřhře.

Wimbledonskou šampionku Krejčíkovou přivítali rychlostní kanoisté a vodní slalomáři. Dostala od nich záchranný kruh s podpisy a nápisem "Jeden tým". Osmadvacetiletá tenistka pak novinářům řekla, že se těší na olympijské hry, kde se čeští sportovci z různých odvětví semknou a drží při sobě.

Právě tím je pro dvojnásobnou grandslamovou vítězku olympiáda výjimečná. "Jak už jsem měla možnost zažít na té minulé olympiádě, tak tam jsme si hodně fandili a byli jsme hodně pospolu. Hrozně moc se na to těším. Je to úžasné, že mohu reprezentovat. Bude to nádherný zážitek," rozplývala se.