Po dvou týdnech na wimbledonské trávě cítí únavu. „Kdybych to měla přežít bez jediného šrámu, tak jsem ho snad ani nehrála. Je to tak obrovský nápor na tělo, a tak se vždycky něco malého objeví. Ale nestalo se nic vážného,“ prohlásila Krejčíková.

Od posledního míčku finálového mače proti Italce Jasmine Paoliniové nedržela raketu v ruce. „Ano, od Wimbledonu jsem si nezahrála. Ale ten titul je velká motivace. Jsem ráda, že se mi to povedlo,“ potvrdila a přiznala, že prožila spoustu hektických dní.

Místo tanečních trénovala

„Všechno to bylo úžasné a moc příjemné. Těch posledních pár dní jsem si moc užila, mám plno nových zážitků, o kterých se mi ani nesnilo,“ culila se dvojnásobná grandslamová vítězka.

Po titulu v All England Clubu požádal rodačku z Ivančic o setkání americký herec Tom Cruise. „Bylo to úžasné. Gratuloval mi. Říkal, že finále sledoval a že to byl super zápas. Bavili jsme se o sportu, protože jsme oba vášniví sportovci,“ líčila.

V neposlední řadě na ni zanechalo dojem setkání s královskou rodinou. „Bylo to nádherné. Postupovalo se podle protokolu, ale došlo i na objetí s princeznou Kate. Z mé strany to však nevzešlo, měla jsem jasné instrukce, co dělat a co říkat. Byla to její iniciativa a bylo to hrozně milé,“ vykládala.

Osmadvacetiletá tenistka odpovídala i na otázku, kterého z grandslamových titulů si víc cení - jestli pařížského v roce 2021 nebo aktuálního z Londýna? „Oboje je stejně dobré, nedá se to porovnat. Každého úspěchu si vážím. Jsem ráda, že jsem je mohla zažít a že se mi to v kariéře podařilo,“ přemítala.

Na slavnostním wimbledonském večírku si podle tradice zatancovala s vítězem mužské dvouhry - španělským tenistou Carlosem Alcarazem. „V tanci nejsem moc zběhlá. Když spolužačky z gymplu chodili do tanečních, jezdila jsem trénovat. Byla jsem z toho trošku nervózní, ale myslím, že to dopadlo dobře,“ usmívala se.

Se Siniakovou mají dobrý vztah

Nyní ji čeká obhajoba olympijského zlata s Kateřinou Siniakovou, která minulý týden ve Wimbledonu ovládla s Američankou Taylor Townsendovou turnaj deblistek. Předtím spolu posbírali řadu titulů, ale nyní se bude jednat o návrat, protože pár se loni rozešel.

„Rozchod iniciovala Kačka. I když jsme se rozešly, vztah máme dobrý. Nebylo v tom nic osobního. Myslím, že jsme na tom pořád stejně, a fandíme si,“ vyprávěla a zdůraznila, že olympiáda je pro ni něčím výjimečným.

„Jak už jsem měla možnost zažít na minulých hrách, tak jsme si tam hodně fandili a byli hodně pospolu. Hrozně moc se na to těším. Je to úžasné, že mohu reprezentovat. Bude to nádherný zážitek,“ neskrývala nadšení.

Pražský turnaj ji pomůže s přechodem z trávy na antuku. „Budu se snažit připravit tělo. Když už se chci představit divákům a hrát co nejlepší tenis, který v ten moment dokážu, půjdu do toho naplno.“