Zpátky na kurt se postavila po více než dvou letech a ve svém prvním ostrém utkání v roli maminky rozhodně nezklamala. Bývalá světová jednička ve čtyřhře Barbora Strýcová sice zahájila své rozlučkové turné s úspěšnou kariérou porážkou v úvodním kole turnaje v Madridu, i přesto se však postarala o jeden z nejsilnějších tenisových příběhů.

Tenistka Barbora Strýcová má za sebou vysněný návrat na tenisové kurty. Úvodní duel na turnaji v Madridu však prohrála s Italkou Cocciarettovou ve dvou setech. | Foto: Deník / Jan Pořízek

Začátek roku 2021. V australském Melbourne se po kurtu naposledy prohání česká bojovnice Barbora Strýcová, která pomalu ale jistě dává sbohem účinkování mezi tenisovou elitou. Na jaře téhož roku oznámí konec kariéry a o pár měsíců později se raduje z dosud největšího vítězství v osobním životě, když přivede na svět syna Vincenta.

Návrat mámě Strýcové nevyšel. I přes porážku v Madridu se tenistka usmívala

Navzdory tomu se čerstvá maminka toužila rozloučit s fanoušky malinko jinak než pouhým oznámením na sociálních sítích. A tak letos v únoru přispěchala s velkou novinkou. Sedmatřicetiletá tenistka ohlásila krátkodobý comeback, jenž by měl napsat svou poslední kapitolu na travnatém grandslamu ve Wimbledonu.

Jsem na sebe pyšná, řekla Strýcová

Strýcová absolvovala v domácích podmínkách několikaměsíční přípravu, která se měla zúročit v rámci jarní antukové sezony. Úvodní příležitost pro českou lvici přišla nyní na turnaji v Madridu, kde poprvé využila chráněného žebříčku a obdržela od organizátorů tzv. divokou kartu. A to jak ve dvouhře, tak rovněž ve čtyřhře po boku dlouholeté parťačky Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

„Po pár měsících kloubení role mámy s rolí sportovce jsem opět přičichla k soutěžní atmosféře. Bylo to velice těžké, ale jsem super nadšená,“ naťukala Strýcová před velkým návratem na svůj twitterový účet.

Strýcová se chystá na návrat: Jsem máma na rozlučce, bez syna neumím být

Do prvního kola dvouhry vyfasovala někdejší světová šestnáctka o patnáct let mladší Italku Elisabettu Cocciarettovou, čímž se zároveň vyhnula hrozbě nasazené soupeřky hned na úvod turnaje. S nelehkou rolí si česká tenistka poradila velice slušně, navzdory velké podpoře v hledišti ale nakonec podlehla 50. hráčce žebříčku WTA ve dvou setech 3:6 a 6:7.

„Cítím se dobře. I když jsem prohrála, mám z toho velice dobrý pocit. Byl to dobrý zápas po tak dlouhé době nehraní,“ prozradila po utkání Strýcová pro TN.cz. „Vůbec jsem nevěděla do čeho jdu a i když to nakonec nebylo s vítězným koncem, tak jsem na sebe pyšná,“ dodala rodačka z Plzně.

Zkušená Češka při svém comebacku na elitní scénu rozhodně nezklamala a zároveň potvrdila sama sobě, že na poměřování sil s těmi nejlepšími má stále dostatek energie. „Strašně mě to bavilo a už se těším na další utkání,“ zakončila Strýcová s úsměvem na tváři.

Návrat úspěšného deblového páru

Její vystoupení ve španělské metropoli však ještě zdaleka nekončí. Česká tenistka se totiž představí i ve čtyřhře, v níž navíc spojí síly s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej, se kterou vyhrála celkem devět kariérních titulů na okruhu WTA a dokráčela až na první místo žebříčku.

Rovněž pro kolegyni Strýcové se nyní jedná o velký comeback na dvorce. I ona se s tenisem na čas rozloučila, jelikož potřebovala doléčit vleklé zranění. Nakonec se vrací zpět do akce až letos po boku Češky, aby s ní prožila její rozlučkové turné po evropských turnajích.