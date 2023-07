Spanilý útok na wimbledonský double

Před čtyřmi lety byla v malebném All England Clubu velice blízko úspěchu, který si ve svém životopisu hýčká opravdu jen vybraný zlomek tenisových hvězd. Strýcová totiž útočila na celkové prvenství ve dvouhře i čtyřhře, nad čímž by si před turnajem nejspíše pouze zaťukala na čelo.

Do londýnského Wimbledonu navíc přijížděla jako čtyřiapadesátá hráčka žebříčku WTA, což ji mezi horké favoritky travnatého turnaje rozhodně neřadilo. Nakonec se však s Britskými ostrovy loučila jako nejstarší grandslamová debutantka v semifinále.

Strýcová: Titul z Wimbledonu? Oslavy budou dlouhé, pohádka je napsaná do konce

Sama vůbec nevěřila tomu, co se to vlastně odehrává. V osmifinále proti Belgičance Mertensové, kterou shodou okolností přemohla i v letošním finále čtyřhry ve Wimbledonu, dokonce ztrácela set a 2:5 na gemy. Ani to však na skalp plzeňské rodačky nestačilo. Strýcová se na travnatém pažitu postupně probojovala až do semifinále, kde ovšem na centrálním dvorci jen marně vzdorovala ve formě hrající americké legendě Sereně Williamsové. I přesto se postarala o jeden z nejzajímavějších příběhů na nejstarším grandslamu.

Svůj výjimečný příběh pak ještě obohatila o zlatý happyend ve čtyřhře, kterou kompletně ovládla po boku své dlouholeté parťačky Sie Šu-wej. V grandslamovém finále si sehraný česko-tchajwanský pár poradil s dvojicí Dabrowská, Sü a Strýcová si nejkrásnějšími dvěma týdny v kariéře vystřílela rovněž premiérové vítězství v české tenisové anketě Zlatý kanár.