Lepší scénář, který přímo vybízí k filmovému zpracování, letos ve vrocholovém sportu nenajdete. Česká tenistka Barbora Strýcová během svého loučení s profesionální kariérou uspěla s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej ve finále ženské čtyřhry na slavném turnaji ve Wimbledonu. Společně tak obě tenistky navázaly na úspěch z roku 2019.

Barbora Strýcová vyhrála podruhé Wimbledon. | Foto: Profimedia

Pád na zem, výraz nepochopení a láskyplné objetí své spoluhráčky. Poslední míček finále ženské čtyřhry, které opanovala Barbora Strýcová se Sie Šu-wej, přinesl obrovské emoce.

Aby také ne, když populární česká tenistka na kurtech All-England Clubu hrála naposledy v profesionální kariéře. Svůj poslední zápas zvládla Strýcová s parťačkou na výbornou – vyhrály totiž grandslamový titul.

Rodačka z Plzně letošní titul staví výše, než ten z roku 2019. „Za tímhle je velký příběh, který obnáší to, že jsem porodila mého milovaného syna. Se Šu-Wej jsme navíc nehrály strašně dlouho. Tahle pohádka je napsaná do konce a má happy end. Jsem za to strašně ráda, protože jsem si to moc přála,“ řekla sedmatřicetiletá Češka.

Zasloužené oslavy

Během finálového utkání měla Strýcová lóži napěchovanou blízkými – kromě přítele a členů týmu se tam nacházela i sestra, neteř a trenér David Kotyza. „Ten tu se mnou zůstal kvůli tomuto zápasu. Strašně si toho vážím, protože jsme tu v roce 2019 prožily neuvěřitelný úspěch. Byli tam důležití lidé, které jsem tam chtěla mít,“ připomněla Strýcová památný úspěch, kdy došla pod známým koučem do semifinále dvouhry a získala titul ve čtyřhře.

I přes senzační triumf ve Wimbledonu zatím bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z Letních her 2016 v Riu de Janeiru plánuje dokončit rozlučkové turné podle původního plánu. „Ano, turnaj v Praze a US Open pořád plánuju. Musí mi to všechno projít hlavou, ale mám to pořád naplánované,“ potvrdila Strýcová.

Aktuálně po velkém úspěchu čeká tenistku přezdívanou včela zasloužených pár dnů odpočinku. „Určitě budou dlouhé oslavy. Asi si dáme pár skleniček,“ doplnila s tradičním úsměvem na tváři Strýcová.