Barbora Strýcová se na US Open loučí s tenisem. Grandslamová šampionka odehrála ve Flushing Meadows svůj poslední singl kariéry. Newyorskou derniéru bude sedmatřicetileté mamince připomínat i jeden nevšední zážitek - setkání s legendárním basketbalistou Shaquillem O'Nealem.

Tenistka Barbora Strýcová | Foto: se svolením snugs.cz

Barbora Strýcová zbožňuje ruch velkoměsta. I proto si na rozlučku s kariérou vybrala právě pulzující New York, velké jablko, které nikdy nespí. A právě tady na Manhattanu se stal jeden malý zázrak.

Udivená Strýcová narazila na ikonického Shaquilla O'Neala, někdejší hvězdu NBA. Společně se svým synem se vyfotili a s fotkou se pochlubila na Instagramu.

„Ty kráso, tak pozor! V životě bych nikoho nepožádala o fotku, na to se moc stydím. Kdybych neměla Vincenta, pro kterého jsem to chtěla na památku, tak to v životě neudělám,“ líčila nadšeně Strýcová poté, co vypadla s Estonkou Kaiou Kanepiovou dvakrát 4:6.

„Už zdálky jsem zmerčila takovou horu. Vykřikla jsem: Shaq! A ségra: To si děláš srandu! Vytáhly jsme telefony, ale on si šel koupit kafe. Pak jsme ho odchytly,“ popisovala nevšední zážitek.

„Postavila se jsem k němu s Víňou. Byl naprosto rozkošný, plácal si s ním, dával si pěstí. Víňa se trochu bál, tak jsem se modlila, aby nezačal řvát,“ prozradila. „Byl to jediný člověk, se kterým jsem se takhle vyfotila. Chtěla jsem, aby měl Víňa památku,“ vysvětlila.

Sama Strýcovou byla ze setkání s basketbalovým golémem úplně paf. „Zírala jsem na něj jako na zjevení, nevěřila jsem, co je to za chlapa. Je jak hora. Má 216 centimetrů a já jsem mu byla pod kolena,“ žasla s úsměvem. „Choval se naprosto skvěle, každému se podepsal a fotil se.“

Nejlepší momenty Shaquilla O'Neala:

Zdroj: Youtube

Bývalá světová jednička ve čtyřhře se na tenisové kurty vrátila po mateřské přestávce letos v dubnu. V červenci získala ve Wimbledonu s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej druhý grandslamový titul. Definitivně se rozloučí v New Yorku v deblu po boku Markéty Vondroušové.

„Tenis je nádherný a já ho miluju. Ale taky mám ráda svůj život mimo něj. Už se nemůžu dočkat, až zase začnu žít bez něj,“ svěřila se.