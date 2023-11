Švýcarská tenistka Belinda Bencicová překvapila. Během přípravy na finálový turnaj Billie Jean King Cupu oznámila, že je těhotná. Obhájkyně trofeje ze Švýcarska zahájí finále duelem s českými reprezentantkami. Olympijská šampionka z Tokia neprozradila, jestli do zápasu zasáhne.

Belinda Bencicová | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Bencicová se švýcarským týmem v Seville a dopoledne se zapojila do tréninku. Zda ale zasáhne i do zápasů, není jisté. Nominaci na úvodní duel s Českem oznámí kapitán Heinz Günthardt až před úterním zápasem. Třetím účastníkem skupiny je družstvo USA.

„Jasně, chceme ten titul znovu. Uvidíme, jestli nám pomůže i Belinda,“ pravil kapitán Heinz Günthardt.

Švýcarky budou prvními soupeřkami Češek. Hrát se bude úterý 7. listopadu, dva dny po skončení Turnaje mistryň. V Mexiku momentálně bojují vedle wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové také deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Všechny tři se na finále do Španělska přesunou hned po účinkování v Cancúnu.

„Je to ošemetné a komplikované se do Sevilly dostat. Budeme to monitorovat. Jak přijedou, tak přijedou. Už jen to, že v tom nabitém programu chtějí hrát a pokusit se udělat úspěch, je pro mě jako kapitána skvělá zpráva. Hlavně ať jsou zdravé,“ uvedl kapitán Petr Pála, kterému už vypadla ze sestavy světová osmička Karolína Muchová kvůli zranění zápěstí.

Šestadvacetiletá Bencicová zveřejnila zprávu o těhotenství na Instagramu společně se slovenským přítelem Martinem Hromkovičem, který je zároveň jejím kondičním trenérem. Někdejší světová čtyřka odehrála poslední soutěžní zápas v polovině září v San Diegu, kde vypadla v 1. kole.

Poté se objevily spekulace, že se v Mexiku otrávila jídlem. Teď se ukázalo, že nevolnost byla způsobena něčím jíným.

„Mám se opravdu dobře a opravdu se těším na všechno, co teď přijde,“ řekla pro Swiss Tennis olympijská vítězka, která má ve sbírce má celkem osm titulů z turnajů WTA. Poslední získala letos v Adelaide a Abú Zabí.

Bencicová před letošním Australian Open prozradila, že v příštích dvou třech letech bude připravena na dítě, a o téměř deset měsíců později oznámila, že je těhotná. Tenisový svět teď bude s napětím sledovat, jestli se po matařské dokáže úspěšně vrátit na kurty jako třeba Elina Svitolinová nebo Caroline Wozniacká.