Prohrát, sbalit prachy a zmizet. A tak pořád dokola. Enfant terrible Benoit Paire zase jednou dostál svojí pověsti. Francouzský tenista na challengeru v Rennes prohrál v úvodním kole s Jacobem Fearnleyem za pouhých 37 minut 1:6, 0:6. Jak jinak, dalo by se říct.

Tenhle člověk nemůže mít žádné morální hodnoty. Čestnost a poctivost? S tím na něj nechoďte. Francouzský tenista Benoit Paire si svoji pověst dávno pošpinil a nehodlá zpytovat svědomí či se snad dokonce napravovat.

Bývalý hráč světové dvacítky předvádí na kurtu nechutnou podívanou, na turnaje si jezdí jen pro peníze. Rychle prohraje, shrábne prachy a jde zase o dům dál. Hlavně, ať na konto dorazí další chechtáky.

Když tenhle podivín odcházel z kurtu naposledy, fanoušci (jeho krajané) ho vypískali. On se jim vysmál a sarkasticky posílal vzdušné polibky. Pětatřicetiletý vousáč na domácím turnaji v Rennes vypadl s mladým Skotem Jacobem Fearnleyem po výsledku 1:6, 0:6. Zápas prvního kola trval jen 37 minut. Průšvihář Paire neměl v plánu se dlouho zdržovat. Ostatně, přišel si jen pro prize money.

Benoit Paire a jeho nejslavněší úlety:

| Video: Youtube

„Trapné a ostudné, ne za jasnou prohru, ale za přístup na kurtu,“ napsal tenisový sever Punto De Break.

Paire uhrál jen 21 bodů a zápas ukončil dvojchybou. Po vyřazení postoval na síť X tři smějící se emotikony. Přede dvěma týdny sice na jiném challengeru v italském Comu vzdal kvůli zranění, ani ti největší optimisté ale nevěří tomu, že by v Rennes prohrál vinou zdravotních problémů. Letos vyhrál jen osm z 24 zápasů.

Paire rád tropí hlouposti. Třeba na turnaji v Mexiku odevzdal soupeři gem tak, že schválně vystřílel všechna podání do autu. Zápasy začal úmyslně pouštět ne kvůli sázení, ale protože ho to během koronaviru, kdy se hrálo bez diváků, nebavilo. V pandemii kočoval po světě a na každém turnaji vyletěl v prvním kole. „Na výsledku mi vůbec nesejde, je mi to jedno. Kašlu na tenis. Za současné peníze se ani nevyplatí tolik makat.“

Jak vidno, v pohrdavém chování pokračuje Paire vesele dál. A je mu jedno, co si kdo o něm myslí. Fanoušci mu přitom na sociálních sítí radí, ať už se na tenis vykašle. „Můžu si vést takový život, jaký chci,“ vzkazuje kritikům.