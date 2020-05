Turnajů už odehrála bezpočet, klání O pohár prezidenta ČTS však bylo odlišné. Bez diváků, v nouzových podmínkách, všude roušky. Petra Kvitová přesto dokázala, že je turnajovou hráčkou. „Ani sebelepší trénink nenahradí ostré zápasy,“ říká čerstvá vítězka.

Petra Kvitová s trofejí pro vítězku turnaje O pohár prezidenta ČTS. | Foto: Profimedia.cz

Líbila se vám první poronavirová tenisová akce?

Organizátoři na Spartě to zvládli na výbornou. Děkuju všem za skvělý turnaj, je to už podruhé, co jsem získala trofej přímo ve svém domovském areálu. Je to krásný pocit, i když to bylo v něčem jiné.