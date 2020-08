Hlediště totiž bude bez fanoušků. Dá se to pochopit: profesionální tenisový kolotoč čekal na opětovné roztočení od začátku března a organizátoři nechtějí (a ani nesmějí) sebeméně riskovat. Manuál WTA s bezpečnostními opatřeními je obsáhlý a především přísný. Regule se týkají i ubytování tenistek, jejich stravování, neustálých testů na covid-19, dezinfekce kurtů a samozřejmě i téměř neustálého nošení roušek.

„Opatření, která tu dodržujeme, jsou extrémní,“ popsal ředitel turnaje David Trunda. „Máme nachystanou dezinfekční četu a na každém kurtu je speciálně umístěná lednička. Po zápasech budou tyto ledničky vždy vyměněny a vyčištěny. Ručníky jsou umístěny na háčcích v rozích kurtů,“ vylíčil Trunda některá nezvyklá hygienická opatření.

Izolace v hotelu

Tenistky během tohoto týdne postupně přijížděly do Prahy a hned poté musely do individuální čtyřiadvacetihodinové karantény. Platí to i pro Simonu Halepovou, světovou dvojku a nejzářivější hvězdu turnaje.

Pavouk klání ve Stromovce zdobí i další zvučná jména: Petra Martičová, Elise Mertensová, Jelena Ostapenková či Dajana Jastremská. Přidaly se i domácí tenistky, ale Markéta Vondroušová a Karolína Muchová se včera na poslední chvíli odhlásily.

Kromě několika Češek, které v Praze bydlí, jsou všechny účastnice turnaje izolovány v jediném hotelu, kde si organizátoři zamluvili všechna patra. „Hráčky mají svoje patro, WTA má své patro, vytyčené patro mají i zdravotníci, fyzioterapeuti, řidiči,“ uvedl Trunda.

Není divu, že všechna tato nepopulární, ale nutná opatření rozpočet akce s dotací 225 500 dolarů (skoro pět milionů korun) pořádně našponovala. „Náklady jsou obrovské,“ souhlasí ředitel pražského klání. „Doufáme, že opatření budou stát za to tak, aby se turnaj uskutečnil v pořádku. Není to o příkazech a zákazech, ale o tom, že chceme hrát tenis. Všechny přítomné hráčky to zatím dodržují,“ dodal Trunda.

Odměna pro Česko

Mezi tenisovými fanoušky po celém světě je pochopitelný hlad po atraktivní sportovní podívané. To se odráží i na zájmu o Prague Open: zápasy se mají vysílat do 149 zemí světa, v Česku půjdou přenosy na ČT sport. Souběžně se příští týden koná také turnaj v americkém Lexingtonu, jehož hlavním lákadlem má být domácí legenda Serena Williamsová.

„Možnost organizovat v této zvláštní době turnaj WTA vnímáme jako ocenění úspěchů českého ženského tenisu a organizátorských kvalit našich pořadatelů. Přispěl k tomu i rychlý a bezproblémový restart sezony, během kterého jsme zvládli několik turnajů,“ těší prezidenta Českého tenisového svazu Ivo Kaderku.

A další program oživeného ročníku? Od 24. srpna se v New Yorku bude konat generálka na US Open (za účasti žen i mužů), jež startuje o týden později. Koncem září pak má po několika menších akcích hned následovat přesunuté French Open v Paříži. Další dění je prozatím s otazníkem, jisté však je, že bohatě dotované turnaje v Číně se letos na podzim konat nebudou.