Novým hrdinou tenisového světa je neznámý Rus!

Jméno Aslan Karacev vám asi nic neřekne. Není divu, když tento sedmadvacetiletý Rus hraje svůj první grandslam v kariéře. Avšak jeho neuvěřitelná jízda turnajem je opravdu úctyhodná.

Na jeho skvělé výkony doplatil například devátý muž světového žebříčku Diego Schwartzmann (premiérový zápas s hráčem top 10), mladý kanadský talent Felix Auger-Aliassime a naposledy také Grigor Dimitrov, který odstoupil ve třetí sadě z důvodu bolestí zad. "Je to neuvěřitelné. Poprvé na grandslamu a hned v semifinále," jásal Rus.

Jeho příběh by dal na víc než pár řádků. Rodák z Vladikavkazu prošel v katarském Dauhá suverénně tříkolovou kvalifikací a při své premiéře v hlavní soutěži se probojoval až do semifinále. Nyní se Karacev chystá na další velkou výzvu, možná tu největší v životě.

Do cesty se mu postaví srbská legenda Novak Djokovič, který ve čtvrtfinále porazil Němce Alexandra Zvereva. "Karaceva jsem nikdy hrát neviděl, až tady v Melbourne. Má výbornou formu a velkou motivaci. Na zápas se moc těším," dodal Djokovič k semifinálovému duelu.

Cestovatel od tří let

Ruský outsider se stal teprve pátým kvalifikantem v historii, který se probojoval do semifinále jednoho ze čtyř velkých turnajů. Je také prvním mužem, který se ze druhé stovky ATP žebříčku dostal do „final four“, naposledy se to povedlo Chorvatovi Ivaniševičovi v roce 2001 ve Wimbledonu, kdy ze 125. pozice ovládl celý turnaj.

Navíc své zemi zajistil, že bude mít teprve potřetí v open éře dva semifinalisty na jednom grandslamovém turnaji (v druhém semifinále bojuje krajan Daniil Medvěděv, pozn. aut.). "Snažím se na to (ruské finále) nemyslet a jdu zápas od zápasu," uvedl skromný Karacev.

Bez ohledu na jeho výsledek proti Djokovičovi však bude ruský objev po turnaji v top padesátce tenistů světa. „Nechci se nechat unést tím, co se mi povedlo, rozhodně se pokusím Novaka porazit. Zverevovi se párkrát povedlo jej rozhodit, avšak vím, jak silný a odolný tenista proti mně stojí,“ uvedl před zápasem až 114. muž žebříčku ATP.

Karacev se s rodinou přestěhoval do izraelského Tel Avivu, když mu byly teprve tři roky. Zde se začal naplno věnovat tenisu. Když mu bylo dvanáct let, rozhodl se kvůli sportu cestovat. Nejprve působil v Rostově, následně v Taganrogu a také Moskvě.

Ve dvaceti letech dokonce zakotvil v Německu a dojížděl do Barcelony. „Ano, cestoval jsem strašně moc, možná až příliš. Finančně to bylo velice náročné, jelikož na turnajích jsem zase tolik nevydělával,“ prozradil před nedávnem přemožitel Dimitrova.

Dva triumfy v Česku

Ve své kariéře získal devět titulů, ale žádný z nich nezaznamenal na okruhu ATP. V roce 2017 byl dokonce umístěn až v osmé stovce žebříčku a pro obnovení svého postavení musel hrát na okruhu Futures. Další těžkou ránou bylo ošklivé zranění kolene, které ho vyřadilo na několik měsíců z akce.

Dokázal se vzchopit a byl zpět. Od loňského návratu na kurt předvedl fantastickou formu, když vyhrál třicet osm ze svých posledních čtyřiceti čtyř zápasů.

Pozor, zářil i v Česku. Do povědomí mnoha zdejších fanoušků se dostal po koronavirové pauze, kdy startoval na třech challengerech. Na všech turnajích se probojoval do finále, jednou podlehl švýcarskému tenistovi Stanovi Wawrinkovi (vítěz tří grandslamů, pozn. aut.) a ve zbývajících dvou bral prvenství.

Až neuvěřitelně zní fakt, že si Karacev za jedenáct let na okruhu vydělal pouze něco přes 600 tisíc dolarů. Navíc většinu ze získané částky pokrylo cestování po světě včetně trenérů a nejrůznějších doplňků. Tím, že se dostal do semifinále v Melbourne Parku, si však zajistil odměnu 850 tisíc australských dolarů.

Suma sumárum, úspěch na australském grandslamu se po finanční stránce rovná jedenáctileté dřině na menších turnajích.

Rok 2021 zahájil sedmadvacetiletý Rus velice dobře, s národním týmem Ruska vybojoval titul na ATP Cupu, když zasáhl do tří čtyřher. Nikdo však nečekal, že následující měsíc v Melbourne bude jeho životním. A kdo ví, třeba tento velký příběh úspěchem v Austrálii teprve začíná.

Melbourne a jiné senzace

Tenisoví pamětníci jistě vzpomínají na podobné příběhy napsané běhěm Australian Open. V roce 2008 se představil světu francouzský showman Jo-Wilfried Tsonga, který jakožto nenasazený hráč dokráčel po neuvěřitelných výkonech až do samotného finále, kde ho zastavil až Karacevův příští soupeř Novak Djokovič. Právě na tomto grandslamu začala jeho hvězda stoupat vzhůru k výškám. Další obdivuhodná cesta pavoukem turnaje potkala o deset let později jihokorejského tenistu Hyeona Chunga. Tomu se povedlo vyprovodit z kurtu jména jako Medvěděv, Zverev a v neposlední řadě také Djokovič! Jeho pouť tehdy skončila až v semifinále na raketě legendárního Rogera Federera.