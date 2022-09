Titul z US Open mi pomůže do dvouhry, říká Krejčíková. Trofej ještě nedostala

"Za vítězství jsem strašně moc rád. Je to můj první zápas, který jsem v Davis Cupu vyhrál. Doteď jsem neměl přívětivé losy a o to je cennější, že jsem nyní splnil roli favorita a získal pro Česko bod. Hrát Davis Cup pro mě byl vždy sen. Jsem rád, že mi dal kapitán šanci hrát a myslím, že se mi to povedlo splnit na výbornou," řekl Lehečka po utkání ve videorozhovoru s novináři.

"Ze začátku to vypadalo, že do haly nedorazí ani 80 procent fanoušků. Ke konci zápasu ale aréna praskala ve švech. Atmosféra byla bouřlivá a nebylo to nic jednoduchého. Všechny bubny a pokřiky byly slyšet daleko více. Mezi prvním a druhým servisem se nehrálo příjemně. O to cennější ale tahle výhra je," doplnil Lehečka.

Stačí jedno vítězství

Sobotní program začne čtyřhrou, do níž zatím Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.