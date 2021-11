Sakra, kde ten chlápek bere energii? Federerovy velkolepé návraty na kurty braly dech. Kdykoliv jej z cesty vykolejilo nějaké zranění, vždy se dokázal vrátit. A mnohdy ještě silnější.

Za svou bohatou kariéru si dokráčel pro neskutečných 101 titulů v rámci podniku ATP, vyhrál dvacet grandslamů a mimo jiné je rovněž olympijským vítězem. Švýcar Federer získal všechno, na co si jen ukázal.

Portrét legendárního Rogera Federera s dvaceti grandslamy.Zdroj: Pinterest

Ale ani to pro něj nebylo signálem, aby se časem v poklidu rozloučil v tom nejlepším. Sám sebe neustále udivoval, soupeře přímo deptal. Ať jste na place udělali cokoliv, na rodáka z Basileje to bylo pořád málo.

Velký zlom však nastal v červenci 2019. Ve finále Wimbledonu vyzval švýcarský král srbského bojovníka Novaka Djokoviče a tehdy jako by snad dosud nezastavitelný vlak přeci jen vykolejil.

Federer měl Srba doslova na lopatě, jenže ani to tentokrát nestačilo. Jeden z největších zápasů v dějinách tenisu tak po pěti hodinách prohrál. Titul putoval na Balkán a Švýcar opouštěl svůj milovaný Londýn naprosto zdrcený.

A od té doby už to zkrátka nebylo ono. Švýcara nelimitoval pouze docházející dech, ale rovněž stále častější zranění v koleni. Věci, které mu dříve přišly na kurtu jako rutinní záležitost, už tak všední v jeho podání nebyly.

„Mám na kurtu spoustu nápadů, ale někdy už prostě nemůžu udělat to, co zrovna chci,“ povzdechl si Federer v červenci po bolestné „kanárové“ porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Official. Roger Federer confirms, that he will not be playing the Australian Open. He casts doubt over his Wimbledon participation in 2022. He told @Lematinch: «I would be incredibly surprised, if I would be playing again already in Wimbledon.» #Federer pic.twitter.com/UPZOojVOSx