Platilo to minulý týden v Torontu, po němž se do čela žebříčku WTA vrátila Japonka Naomi Ósakaová a vystřídala Ashleigh Bartyovou z Austrálie. A řeší se to i nyní, na startu dalšího prestižního klání v Cincinnati. Na ženském tenisovém trůnu je totiž v poslední době dosti čilý provoz.

Ve hře je znovu také Karolína Plíšková. Když v Cincinnati postoupí do semifinále a Ósakaová vypadne před třetím kolem, vyšvihne se česká hráčka na post jedničky. Jak jinak, ve hře jsou i četné další varianty. I to svědčí o tom, jak mimořádně vyrovnaný je ženský tenis.

„Dneska je všechno možné. Každý grandslam může mít novou vítězku,“ povídala nedávno Plíšková, která si před dvěma lety na dva měsíce vyzkoušela, jaké to je být světovým číslem jedna. Do čela se dostala 17. července 2017 i přesto, že grandslamový titul téhle dlouhonohé ranařce zatím pořád uniká.

Časté střídání

A od té doby? Plíšková na prvním místě vystřídala Němku Angelique Kerberovou, sama ale o vedení přišla už v září a jedničkou se stala Garbiñe Muguruzaová ze Španělska. Ta ovšem také nevydržela dlouho a na šestnáct týdnů se vlády ujala Rumunka Simona Halepová. V úvodu roku 2018 byla chvíli na prvním místě také Dánka Caroline Wozniacká, pak do letošního ledna kralovala znovu Halepová.

K další změně došlo po Australian Open, kdy se do čela pořadí vyšvihla finálová přemožitelka Petry Kvitové a nová kometa na tenisovém nebi Ósakaová. V červnu ji ale na sedm týdnů nahradila Bartyová, překvapivá vítězka Roland Garros.

Tolik změn na postu jedničky vynikne ještě víc při srovnání s muži. U nich se od srpna 2017 na prvním místě střídají jen Rafael Nadal, Roger Federer a současný vládce Novak Djokovič. Vlastně ani není divu, že se Serena Williamsová před časem divila, že aktuální královnou pořadí je právě Bartyová. „Wow, to je teda něco,“ utrousila americká legenda.

Ohromný tlak

Jistě, období vlády „velké trojky“ v mužském tenise je v mnoha směrech unikátní. Ženský tenis nabízí mnohem pestřejší variabilitu jak co jmen v čele žebříčku, tak co do grandslamových šampionek. „Ženský tenis je v tom trochu jiný. Nemůžete nás srovnávat s muži, je to odlišné,“ upozornila Plíšková.

Zatímco trio Djokovič, Federer a Nadal drží vládu pevně v rukou, mladší konkurenci navzdory, mezi ženami je počet adeptek na nejprestižnější vavříny mnohem vyšší. Od roku 2017 jedině Halepová a Ósakaová vyhrály víc než jeden grandslam. A pokud jde o post jedničky, tam působí na hráčky nevídané tlaky.

Vystihla to Ósakaová, která se od svého lednového posunu na první místo dostala do herního útlumu. „Byly to po sportovní stránce dost drsné měsíce. Kladla jsem příliš velký důraz na výsledky, místo abych si ze zápasů brala poučení. Nebyla to žádná zábava,“ popsala teprve jednadvacetiletá Japonka.

Češky bodují. Které ale pojedou do Tokia?



Ten rozdíl bije do očí. Zatímco v první stovce žebříčku ATP není ani jeden Čech, mezi ženami je celkem osm tuzemských tenistek. Stálice Karolína Plíšková a Petra Kvitová se vyhřívají v elitní desítce, okruh WTA ale bere útokem i čím dál početnější eskadra mladých českých hráček.



Naposledy to předvedla Marie Bouzková, která senzační jízdou do semifinále turnaje v Torontu poskočila o 38 míst až na 53. příčku žebříčku. „Je to jako sen,“ rozplývala se usměvavá rodačka z Prahy. Ve skutečnosti je to ale realita: český ženský tenis rozhodně není na ústupu.



Už dvě Češky letos hrály ve finále grandslamů (Kvitová a Markéta Vondroušová), semifinálovou účast si připsaly i Plíšková a Barbora Strýcová. Plíšková má celkem tři turnajové tituly, spolu s Ashleigh Bartyovou nejvíc ze všech tenistek na okruhu. Ve finále byla čtyřikrát, stejně jako Kvitová.



S touto pletorou úspěchů ovšem souvisí jedna zajímavost které dámy budou za rok reprezentovat Česko na olympiádě v Tokiu? Ve dvouhře jsou k dispozici jen čtyři místa, vhodných adeptek je ale minimálně dvojnásobek.



Pro účast na OH se počítají výsledky od letošního 8. června do 8. června 2020. To zatím dává poměrně překvapivé kvarteto: Strýcová, Plíšková, Bouzková a Karolína Muchová. Dalším kritériem jsou ale starty ve Fed Cupu, což by vyloučilo třeba Strýcovou ta už reprezentační kariéru ukončila.