Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se utká o třetí účast ve čtvrtfinále US Open v kariéře s domácí Jessicou Pegulaovou. Osmadvacetiletá Američanka porazila Číňanku Jüan Jüe 6:2, 6:7, 6:0. Plíškovou, jež obhajuje účast mezi nejlepší osmičkou, čeká Běloruska Victoria Azarenková. Trojnásobná finalistka turnaje vyřadila Chorvatku Petru Martičovou 6:3, 6:0.

Dvaatřicetiletá Kvitová porazila Muguruzaovou pošesté za sebou. Rodačka z Bílovce si připsala patnácté vítězství z posledních 18 zápasů a do osmifinále US Open se dostala po dvou letech. V utkání, které trvalo dvě hodiny a 41 minut, zahrála 42 vítězných míčů a kompenzovala tím 12 dvojchyb.

"Byl to velmi těžký zápas. Nečekala jsem to tak náročné. Garbiňe zahrála skvěle. Takhle jsem ji neviděla hrát už hodně dlouho, zejména ve vzájemných zápasech. Velmi dobře podávala a bojovala. Stejně jako já. Kvůli výpadku ve třetím setu jsem musela hodně bojovat, abych zvítězila. Čelila jsem mečbolům při podání a tie-break byl noční můrou. Jsem ráda, že to nějak dopadlo, a cítím velkou úlevu," uvedla na tiskové konferenci Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka vyřadila v úvodu turnaje ruskou kvalifikantku Eriku Andrejevovou, další soupeřka Ukrajinka Anhelina Kalininová kvůli nemoci odstoupila. Kvitová zahájila duel s Muguruzaovou lépe a v šesté hře získala brejk. Ten ale vzápětí nepotvrdila a brzy přišla o servis ještě jednou. I kvůli pěti dvojchybám první sadu za 45 minut ztratila.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka opustila na chvíli kurt a ve druhém setu ukořistila opět v šesté hře soupeřčin servis. Při podání byla stoprocentní a zisk sady zakončila esem, kterých měla na kontě deset.

V rozhodujícím setu Kvitová šestou hru při vlastním servisu ztratila a Muguruzaová vedla i 5:2. Utkání ale nedopodávala a za stavu 6:5 nevyužila při servisu Kvitové dva mečboly. Dramatický duel vyvrcholil ve zkrácené hře, v níž se nedařilo ukončit zápas pro změnu české tenistce. Teprve při čtvrtém mečbolu Kvitové poslala Španělka míč do sítě a bývalá světová dvojka mohla slavit.

Bývalá světová jednička Plíšková zdolala Bencicovou poprvé v kariéře. Oplatila ji tři roky starou porážku z turnaje v Indian Wells. "Ten zápas měl všechno. Začaly jsem ve dne a končily pod světly. Soupeřka zahrála občas výborně, někdy chybovala. Bylo to z obou stran hodně nahoru dolu," řekla Plíšková.

