Světovou jedničkou ve 43 letech. Zkušenému tenistovi se klaní i Navrátilová

Může se zdát, že tenisová čtyřhra bývá tak trochu ve stínu zápolení v singlu. V případě Australian Open by to ale rozhodně byla škoda. Do historie tohoto sportu se totiž právě v Melbourne zapsal indický tenista Rohan Bopanna. V novém vydání světového žebříčku se stane světovou jedničku. A to začátkem března bude mít už čtyřiačtyřicáté narozeniny.

Indický tenista Rohan Bopanna na Australian Open. | Foto: Profimedia