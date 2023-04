Každodenní boj o přežití. Tak nazval svůj pobyt v cele legendární tenista Boris Becker. Aktuálně pětapadesátiletý Němec si měl původně odpykat dva a půl roku za maření insolvenčního řízení, jeho trest byl ale zkrácen. V současnosti je připraven na vystoupení ze stínu svého starého já.

Boris Becker | Foto: Profimedia

„Je skvělé být venku. Svobodu člověk ocení, až když je ve vězení Jsem venku přes tři měsíce a vážím si toho, že jsem naživu,“ řekl o pobytu za mřížemi serveru CNN Boris Becker.

Šestinásobný grandslamový šampion žil posledních deset let v Anglii, londýnský soud ho poslal do vězení kvůli nezákonnému převodu stovek tisíc eur (kvůli vyhnutí se vyrovnání dluhů po vyhlášení bankrotu) či zatajování majetku. Za mřížemi byl Becker ve věznici Huntercombe v hrabství Oxfordshire.

„Je to velmi nebezpečné místo. Před pobytem ve vězení jsem viděl pár filmů, abych se trochu připravil, ale takové jsem to nakonec nečekal. Bylo to velmi děsivé,“ hodnotí Becker.

„Jediné, na co se můžete spolehnout, je vaše osobnost. Raději se spřátelíte se silnými chlapi, protože potřebujete ochranu. Je dobré mít skupinu lidi, kteří na vás budou dávat pozor,“ odtajnil Becker svoji strategii během pobytu v anglické věznici.

Ve vězení hodnotil své chyby

Trojnásobný vítěz Wimbledonu po bankrotu převáděl stovky tisíc eur ze svého obchodního účtu na jiné - mezi nimi i třeba na účet bývalé manželky Barbary či tehdejší manželky Lilly. Becker také nepřiznal pozemek v Německu, vysokou půjčku či podíl v technologické firmě. „Ve vězení jsem měl dostatek času na hodnocení svých chyb. Přemýšlel jsem nad tím, ale zpětně jsem se nechtěl dlouhodobě litovat,“ bilancuje.

A aktuální stav? Rodák z Leimenu úspěšné doplatil své dluhy a chce vystoupit ze svého stínu.

„Procházím zkouškami, ale nikdy se nevzdávám. Přirovnal bych to k tenisovému zápasu, který hrajete na dva vítězné sety. Po prvním vyhraném už jste blízko, ale není to definitivní. Nejdůležitějším bodem je ten poslední, tím se řídím i v životě. Jsem připravený na návrat, své dluhy jsem doplatil,“ uzavřel Becker.