Před rokem touto dobou ještě dlel ve vězení, kam zamířil kvůli zatajení milionového majetku po vyhlášení osobního bankrotu. Někdejší tenisová ikona Boris Becker je ale zpátky na svobodě a už se intenzivně připravuje na velký comeback v trenérské roli. Hned na úvod si však Becker ukousl poměrně velké sousto. Za úkol totiž dostal urychleně zkrotit dánského vzteklouna Holgera Runeho.

Bývalý tenista Boris Becker. | Foto: Profimedia

Z londýnského vězení se vyháčkoval teprve před rokem v prosinci. V teplácích měl přitom trojnásobný wimbledonský vítěz Boris Becker strávit celkem třicet měsíců, nakonec byl ale propuštěn už po 231 dnech za mřížemi. Na svobodu mu ovšem pomohla zejména snaha úřadů Velké Británie uvolnit prostor v přeplněných věznicích po celé zemi.

Nebýt toho, pravděpodobně by se pětapadesátiletý zbankrotovaný Němec i dnes proklínal za zatajení majetku ve výši 2,5 milionu liber.

Po propuštění se ale Becker rychle uvelebil v komentátorském křesle na Eurosportu, podělil se o několik štědře zaplacených zkušeností z věznice a sehrál hlavní roli v dokumentu od Apple TV. Poměrně slušný rozjezd v podmínce, nemyslíte?

Na konci tenisové sezony navíc obdržel jednu velice zajímavou nabídku, která jej ještě více sblíží se současným děním na dvorcích. Becker neváhal ani chvíli a po pár letech tak na sebe opět navleče trenérský kabát. Tentokrát bude ve zkušebním období léčit ztracenou formu dánského šikuly a vyhlášeného rošťáka Holgera Runeho, aktuální šestky žebříčku ATP.

„Holger je diamant, který potřebuje vyleštit. Mně se jeho emocionální výbuchy líbí. Už jsem podobného hráče koučoval, také Novak je občas na kurtu někým jiným než sám sebou, ale to není nic proti pravidlům,“ pronesl Becker, který má na základě rozhodnutí soudu povoleno ponechat si pouze polovinu výdělku. Tu druhou bude muset odevzdat věřitelům na splacení dluhů.

Kromě toho má minimálně do konce října příštího roku zakázán vstup do Velké Británie, odkud byl po propuštění na svobodu vyhoštěn. A dle nejnovějších informací tamějších médií může být tento zákaz prodloužen až na dobu deseti let. Což ve výsledku znamená, že přinejmenším na nadcházející Wimbledon v trenérském boxu může už nyní zapomenout.

To je však zatím hodně vzdálená budoucnost. S Runem si někdejší král mužského tenisu a šestinásobný grandslamový šampion na začátek plácl jen do konce tohoto roku. „Potěšilo mě, že mi napsal. Jsme spolu v kontaktu už dlouho,“ přiznal rodák z německého Leimenu, jehož hlavní úlohou bude vylepšit Dánovo psychické rozpoložení v zápasech.

Hlavní cíl spolupráce? Postup na Turnaj mistrů

Becker s Runem mají za sebou úvodní přípravné soustředění v Monaku, po němž se přesunou na prestižní turnaj do Basileje. Následovat bude ještě halový mítink v Paříži a s největší pravděpodobností i vrchol sezony v podobě Turnaje mistrů v Turíně. „Postup tam je hlavním cílem,“ prozradil vracející se kouč.

Delší spolupráce tak prozatím není na pořadu dne. „Opravdu nemá smysl podepisovat po jednom společném týdnu dvouletý kontrakt. Když se nám bude dařit, zůstaneme pohromadě. Pokud ne, každý si půjde svou cestou,“ vysvětlil pro Eurosport.

Když mezi lety 2013 a 2016 vedl grandslamového rekordmana Novaka Djokoviče, získal ve společnosti tenisových trenérů slušné postavení. Následovala však léta obrovských problémů a Beckerova pověst dostala zabrat.

Nyní ovšem přichází jedinečná šance na očištění: urychleně opravit porouchanou dánskou mašinu, která potřebuje po sérii krutých porážek najet zpět na správnou kolej.