Ve znamenité formě zastihla české tenistky asijská šňůra. Marie Bouzková podruhé za sebou slaví turnajový vavřín ve čtyřhře, až do finálových bojů ale prošly také Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

Česká tenistka Marie Bouzková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu, 3. července 2022. | Foto: ČTK

Zdá se, že Bouzkové je jedno, jaká hráčka zrovna stojí po jejím boku. Zatímco před týdnem slavila deblový titul v čínské metropoli Pekingu společně se španělskou tenistkou Sarou Sorribesovou, v jihokorejském Soulu jste ji na kurtu mohli vidět s českým fanouškům důvěrně známou Američankou Bethannií Mattekovou-Sandsovou.

A česká tenistka zase vyhrála…

Česko-americký pár, který od sebe dělí třináct let, ztratil na cestě za triumfem pouhý jediný set. Pro Bouzkovou to bylo páté deblové vítězství, Matteková-Sandsová jich během své kariéry nastřádala osmadvacet, z toho plnou polovinu společně s českými parťačkami, nejčastěji s Lucií Šafářovou. Právě proto ten přívlastek „důvěrně známá“.

Chemie mezi hráčkami na stejné straně kurtu je velice důležitá. „Je velmi příjemné hrát s člověkem, o kterém vím, že ať se na kurtu stane cokoli, bude všechno v pořádku. Prostě se snažíme užívat si každou společnou hru, každou společnou chvíli,“ přiznala Španělka Sorribesová.

S Mattekovou-Sandsovou si sedly velmi rychle. Vždyť hrály teprve druhý společný turnaj a hned se radovaly z celkového vítězství.

Pro pětadvacetiletou Češku to ale nemusí být ještě konec úspěšné sezony. Ukončit sezonu plánuje na turnaji čínském Nanchangu. A Asie jí letos opravdu svědčí.

Krejčíková na Plíškovou nenavázala

Svědčí ale také dalším českým hráčkám. Podívejte se třeba na Barboru Krejčíkovou. Při pohledu do turnajového pavouka v čínském Čeng-čou by sice lecjaký rýpal mohl říct, že těžila i z brzkých výpadků favoritek, jako jsou Tunisanka Džabúrová či Sakkariová z Řecka, to ale nic na umění české tenistky nemění.

Ta si totiž na rozdíl od výše zmíněných dokázala poradit se všemi nástrahami turnaje a dokráčet až do finálového boje, kde na ni čekala houževnatá domácí soupeřka Čengová, na jejíž raketě skončila třeba již zmíněná řecká světová šestka.

V této sezoně tak mohla přidat třetí turnajový titul. Předchozí úspěchy slavila v San Diegu a Dubaji… Mimochodem, vidíte? Zase Asie.

„Je skvělé tu vyhrát tři zápasy a být ve finále. V něm hraju s domácí nadějí. Těším se a věřím, že přijde hodně lidí. Myslím, že budou všichni podporovat ji. Budu se snažit co nejvíce bojovat a pokusím se vyhrát,“ slibovala v rozhovoru po semifinálové výhře nad Darjou Kasatkinovou Krejčíková.

A začala skvěle, první sadu vyhrála 6:2. Ve druhém se jí ale zdaleka tolik nedařilo, nedostala se ani k jednomu brejkbolu, naopak dvakrát o vlastní podání přišla a prohrála 2:6. Rozhodovala dramatická druhá sada, v níž ale Krejčíková pouze dotahovala. Dvakrát se jí to podařilo, potřetí už ne a prohrála 4:6.

Nepřidala tak ve druhém pokračování tohoto turnaje druhý vavřín ve dvouhře pro český tenis. Před čtyřmi lety totiž při premiéře v Čeng-čou zvítězila Karolína Plíšková.

Siniakovou zbrzdilo zranění

Nebýt zranění slavila by možná další česká reprezentantka, kterou tyto dny zastihly v dobrém tenisovém rozpoložení. I turnaj v Hongkongu byl kvalitně obsazený. Jenže… jednička Azarenková vyletěla v prvním kole, dvojka Haddad Maiová vydržela jen o kolo déle a trojka Mertensová se poroučela ve čtvrtfinále.

Do finále tak prošla nenasazená dvojice Kateřina Siniaková a Leylah Fernandezová. Proti tomu, aby Siniaková udělala poslední krok, však byla nejen předloňská finalistka US Open, ale také zdravotní potíže.

Prvním setem prošla jako nůž máslem, ale pak ji začalo trápit zraněné levé stehno, kvůli čemuž po třech odehraných gemech druhé sady odešla do zázemí stadionu. Druhé dějství sice dokázala ještě zdramatizovat, ale nakonec jej přece jen prohrála.

Aby nebylo smůly málo, hned úvodu rozhodujícího setu si poranila tentokrát pravou nohu a i přes srdnatý boj nakonec prohrála. Siniaková, která před kláním v Hongkongu zvítězila jen ve dvou utkáních během posledních tří měsíců, se také (pokud jí to zdraví dovolí) přesune do Nanchangu.