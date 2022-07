"Omlouvám se, ale nevím, co teď říct. Prostě vstřebávám tento okamžik a díky všem za podporu. Já prostě nevím, jak jsem se sem dostala a jak jsem mohla odehrát takový zápas. Asi bod za bodem a bojovala jsem, co mi síly stačily. Je to jako sen," řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková, poté co si otřela z očí slzy štěstí.