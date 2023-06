Bezpochyby průlomový rok. Tenisové senzaci Brendě Fruhvirtové je teprve šestnáct let (a to ještě čerstvě), přesto se dokázala na obou letošních grandslamech probít přes kvalifikaci do hlavní soutěže. Na premiérový úspěch v Melbourne Parku navázala talentovaná Češka na Roland Garros.

Brenda Fruhvirtová | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Klidně by mohla drtit svoje vrstevnice na grandslamových juniorkách a sbírat tituly, s tím by se ale nespokojila. Brenda Fruhvirtová má na víc. Šestnáctiletá tenistka z Prahy je na takovém levelu, že i ve svém věku už může cílit na ženské majory.

Zkraje roku se při své premiérové účasti na grandslamu dostala do hlavní fáze Australian Open. Mimochodem, tehdy jí bylo ještě patnáct let. Teď prošla kvalifikací i na French Open. Stejně jako v Melbourne, ani v Paříži se sice nedostala přes první kolo, přesto zanechala parádní dojem.

Mladší ze sester Fruhvirtových při svém debutu na French Open vypadla se světovou čtyřkou a úřadující wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu (4:6, 2:6). Za předvedený výkon se ale stydět nemusela. Ostatně, tak to ani mladičká Češka nebere. Pro ní je nejdůležitější hlavně načerpat zkušenosti.

„Ze zápasu si odnáším jenom pozitivní věci,“ vykládala aktuálně 146. tenistka planety. „Šla jsem do toho bez jakéhokoliv tlaku. Neměla jsem co ztratit a šla si to jen užít. Beru to jako neskutečnou zkušenost a hodnotím to hodně pozitivně.“

Fruhvirtová zjistila, že i proti světovým hvězdám se dá hrát. „Je super vědět, že takhle velké hráčky nejsou neporazitelné. Když stojíte na kurtu, uvědomíte si, že máte šanci a že to fakt jde.“

Plánování turnajů je pro ni kvůli věkovému omezení obtížné. „Je to hodně spontánní,“ přiznala. V jejím „travnatém“ itineráři by ale neměl chybět Wimbledon. „Určitě bych si tam chtěla zahrát kvalifikaci, bude to moje premiéra na trávě,“ svěřila se pro Tenisový svět.

Se sestrou hraje nejlíp

Fruhvirtová také sní o společné grandslamové čtyřhře se starší sestrou Lindou. Spolu už si zahrály na okruhu WTA tisícovkové turnaje v Miami a v Madridu. „Je to velká motivace a letošní cíl, musím na tom zamakat. Se ségrou hraju vždycky nejlíp, cítím se úplně uvolněná. Je to nejlepší deblová partnerka.“

I jejich rodiče by uvítali, kdyby sestry objížděly velké turnaje a grandslamy společně. Fruhvirtovi totiž cestují po tour ve dvou týmech – máma s Brendou máma, táta s Lindou. „Trenéry žádné nemáme. Máme kluky, kteří s holkami hrají, a zatím si to řídíme sami. Manželka zastává hlavně funkci fyzioterapeutky, prostě se stará o zdraví holek, protože je nejlíp zná,“ prozradila hlava rodinného klanu Hynek Fruhvirt v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Talentované tenistky mají tréninkové zázemí ve Francii v akademii legendárního kouče Patricka Mouratogloua. V Česku pak mají základnu na Olympu. Domů se ale vrací jen na pár týdnů hlavně kvůli tomu, aby dohnaly školu.

„Když jsme se rozhodovali, že do toho půjdeme naplno s oběma dcerami, tak jsme museli udělat spoustu rozhodnutí. Byl to určitý risk. Zbavili jsme se svého soukromého i pracovního života a investovali veškerý čas do našich dětí a do dění okolo sportu. To je náročné pro všechny. Ale snažíme se,“ řekl Hynek Fruhvirt.

Jeho dcery dokazují, že tenhle risk se vyplatil.