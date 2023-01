Mladší ze sester Fruhvirtových loni ovládla osm turnajů ITF mezi dospělými, což ji katapultovalo z druhé tisícovky až na 135. místo světového žebříčku. Fruhvirtová držela sérii 27 výher a nikdo předtím nevyhrál aspoň šest turnajů ITF před dosažením 16 let. Pražská rodačka to navíc zvládla za jedinou sezonu.

Formu na přelomu roku neztratila. Fruhvirtová zvládla záludnou kvalifikaci na australský grandslam, když po dalším senzačním obratu zdolala ve finále po bezmála třech hodinách Španělku Jessicu Bouzasovou 3:6, 7:6 a 6:4.

Zrodila se hvězda? Nosková zdolala světovou dvojku a v Austrálii je ve finále

Talentovaná Češka je svých 15 letech a devíti měsících pátou nejmladší hráčkou, která se kvalifikovala na Australian Open. Nejmladší kvalifikantkou je Ukrajinka Marta Kosťuková, který to dokázala ve věku 15 let a pět měsíců. Před Fruhvirtovou to ještě stihla i legendární Maria Šarapovová. Vůbec nejmladší účastnicí australského grandslamu je pak Martina Hingisová. Fenomenální Švýcarce bylo 14 let a 3 měsíce, když v roce 1995 prošla až do třetího kola.

Fruhvirtová se na Australian Open utká s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. V Melbourne se představí i její starší sestra, sedmnáctiletá Linda. Světová osmdesátka a nejmladší hráčka v první stovce vyzve domácí Australanku Jaimee Fourlisovou.

Právě starší ze sester se věští velká budoucnost, mluví se o ní jako o budoucí královně. Linda už dokonce vyhrála turnaj WTA. „Mnoho hráček říká, že se chtějí stát světovou jedničkou, ale jen některé tomu hluboko uvnitř věří a Linda je jednou z nich,“ nechal se slyšet uznávaný francouzský trenér Patrick Mouratoglou, který zná Lindu už od jejích deseti let, kdy přišla do jeho akademie. „Je to neuvěřitelná bojovnice. Je divoká. Tak moc to chce. Pokaždé, když vkročí na tenisový kurt, dává tomu 100 procent. To vše jsou psychické přednosti.“

Za dva tituly řetízek, škola jen na dálku. Linda s Brendou udivují tenisový svět

Pod dohledem skvělého mentalisty Mouratogloua dozrává i Brenda. „Měli byste jí věřit. A když ne, budete litovat,“ vzkázal někdejší kouč Sereny Williamsové, když loni v Argentině vyhrála dva turnaje ITF za sebou a nastartovala rekordní šňůru výher.

Dobře věděl, co říká. Teď jsou obě teenagerky společně na majoru. A možná se zanedlouho jedna ze sester stane grandslamovou šampionkou. „Věřím, že jednou se nám oběma povede vyhrát grandslam,“ řekla odhodlaně Linda Fruhvirtová.