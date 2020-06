Bývalý první tenista světa Andy Murray zkritizoval upravený kalendář koronavirem zkrácené sezony ATP. Podle trojnásobného grandslamového vítěze je totiž program příliš nahuštěný a turnaje v rychlém sledu za sebou ohrožují zdraví hráčů.

Britský tenista Andy Murray. | Foto: ČTK

Tenisová sezona byla kvůli pandemii nákazy covidem-19 přerušena v březnu a znovu by se měla rozběhnout v polovině srpna sérií turnajů ve Washingtonu, Cincinnati Masters, jenž se však uskuteční v New Yorku, a US Open. Poté následují antukové turnaje v Kitzbühelu, Masters v Madridu a Římě, po nichž přijde na řadu grandslam Roland Garros.